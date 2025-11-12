Μάνος Ιωάννου: Είμαι τρία χρόνια σε σχέση, αλλά δεν θέλω να κάνω οικογένεια

Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» μίλησε ο Μάνος Ιωάννου, με τον γνωστό ηθοποιό να αναφέρεται στην προσωπική του ζωή, τη δουλειά του στο θέατρο, αλλά και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια.

Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε πως βρίσκεται τα τελευταία τρία χρόνια σε σταθερή σχέση, ωστόσο δεν σκέφτεται –τουλάχιστον προς το παρόν– να κάνει το επόμενο βήμα. «Αυτή την περίοδο είμαι σε σχέση, η οποία είναι εδώ και τρία χρόνια. Πλέον θέλω πιο ήρεμα πράγματα, όχι καβγάδες, όχι τοξικότητα. Στο παρελθόν, όλα αυτά τα έχω περάσει σε μεγάλο βαθμό. Τώρα δεν θέλω να κάνω οικογένεια. Του χρόνου μπορεί να αλλάξω γνώμη, αλλά μέχρι τώρα δεν είναι κάτι που θέλω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μάνος Ιωάννου, δείχνοντας πως βρίσκεται σε μια πολύ καλή περίοδο της ζωής του.

Παράλληλα, ο ίδιος αναφέρθηκε και στα πρώτα του χρόνια στον χώρο της υποκριτικής, αλλά και στην έκθεση που βίωσε στα media: «Έχω περάσει τη φάση που έβλεπα το πρόσωπό μου στα περίπτερα και έγραφαν διάφορους τίτλους, οι οποίοι με επηρέαζαν πάρα πολύ. Τότε ήταν και τα μεσημεριανά που σχολίαζαν βαρβάτα», είπε με ειλικρίνεια.

Στην συνέχεια ο Μάνος Ιωάννου στάθηκε για τη σημερινή του επαγγελματική δραστηριότητα, αποκαλύπτοντας ότι συνδυάζει πολλά πράγματα: «Έχω κάνει διάφορες δουλειές, βοηθούσα πάντα σε μαγαζιά φίλων, έχω κάνει και ντελίβερι. Τώρα κάνω τα γυρίσματα για μια καινούργια σειρά που θα ξεκινήσει στην ΕΡΤ, είμαι στο θέατρο και παράλληλα κρατάω και τις δημόσιες σχέσεις που κάνω εδώ στο μαγαζί».

Όσο για τη γενικότερη κατάσταση στον καλλιτεχνικό χώρο, ο Μάνος Ιωάννου σχολίασε με ρεαλισμό: «Σε όλες τις δουλειές υπάρχουν δράματα, απλώς στον καλλιτεχνικό χώρο ακούγονται. Η κατάσταση στο θέατρο δεν είναι μια χαρά επειδή έφυγαν κάποιοι άνθρωποι. Το μόνο που μου φαίνεται ότι έχει αλλάξει είναι ότι φαίνονται πιο φοβισμένοι».