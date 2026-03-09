MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μάκης Δελαπόρτας – Η συγκλονιστική αποκάλυψη για τον Βασίλη Λογοθετίδη: Η γυναίκα του τον απάτησε με τον δάσκαλο οδήγησης, το ζευγάρι αποφάσισε να αυτοκτονήσει

|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου για τη ζωή του Βασίλη Λογοθετίδη, ο Μάκης Δελαπόρτας εμφανίστηκε στο The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου τα μεσάνυχτα της Κυριακής (8/3).

Εκεί ο γνωστός ηθοποιός και συγγραφέας αναφέρθηκε στη συγκλονιστική ιστορία του αείμνηστου κωμικού, όταν η σύζυγός του τον είχε απατήσει με τον δάσκαλό της στην οδήγηση.

«Έρχομαι μπροστά σε μια ιστορία που μαθεύτηκε μετά τον θάνατό του. Ήρθε στην Ελλάδα 18-19, παντρεύεται τη δεύτερη γυναίκα του και αποφασίζει να πάει να μάθει να σοφάρει. Όμως, η γυναίκα του ερωτεύεται τον δάσκαλο οδήγησης», περιγράφει ο Μάκης Δελαπόρτας.

«Όμως, εκείνα τα χρόνια, επειδή ο Λογοθετίδης ήταν ο σπουδαίος Λογοθετίδης – και για την εποχή κάτι τέτοιο θα θεωρούνταν μοιχεία – το ερωτευμένο ζευγάρι αποφασίζει να αυτοκτονήσει. Και σκοτώνεται εκείνος, εκείνη δεν σκοτώνεται», συνεχίζει στην αφήγησή του ο ηθοποιός.

«Ο Βασίλης Λογοθετίδης υπήρξε κορυφαίος κωμικός, ήταν δάσκαλος στο είδος του, τον ονομάζανε «ο αρχηγός της φυλής». Μετά τον δεύτερο άτυχο γάμο του, ορκίστηκε ότι δεν θα ξαναπαντρευτεί. Είχε σχέση 15 χρόνια με την Ίλυα Λιβυκού», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Μάκης Δελαπόρτας.

Βασίλης Λογοθετίδης Μάκης Δελαπόρτας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 3 ώρες πριν

Κλειστά σχολεία στην Ήπειρο μετά τον ισχυρό σεισμό στη Θεσπρωτία: Πού δεν θα γίνουν μαθήματα σήμερα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

“Βάλε χρήματα και κάρτες σε μία σακούλα” – Πώς ο “υπάλληλος ΔΕΔΔΗΕ” εξαπάτησε ηλικιωμένη στο Ηράκλειο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Αγριογούρουνα με τα μικρά τους έκαναν… βόλτα στους δρόμους των Θρακομακεδόνων – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Κοζάνη: Τίμησαν την 83η Επέτειο του Ολοκαυτώματος στα Σέρβια – “Η μνήμη παραμένει ζωντανή”

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο του Κάνσας μετά από αναφορές για πιθανή απειλή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Χρυσοχοΐδης για Ημέρα της Γυναίκας: Ο αγώνας για πραγματική ισότητα, σεβασμό και ασφάλεια δεν έχει ολοκληρωθεί