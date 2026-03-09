Μάκης Δελαπόρτας – Η συγκλονιστική αποκάλυψη για τον Βασίλη Λογοθετίδη: Η γυναίκα του τον απάτησε με τον δάσκαλο οδήγησης, το ζευγάρι αποφάσισε να αυτοκτονήσει

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου για τη ζωή του Βασίλη Λογοθετίδη, ο Μάκης Δελαπόρτας εμφανίστηκε στο The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου τα μεσάνυχτα της Κυριακής (8/3).

Εκεί ο γνωστός ηθοποιός και συγγραφέας αναφέρθηκε στη συγκλονιστική ιστορία του αείμνηστου κωμικού, όταν η σύζυγός του τον είχε απατήσει με τον δάσκαλό της στην οδήγηση.

«Έρχομαι μπροστά σε μια ιστορία που μαθεύτηκε μετά τον θάνατό του. Ήρθε στην Ελλάδα 18-19, παντρεύεται τη δεύτερη γυναίκα του και αποφασίζει να πάει να μάθει να σοφάρει. Όμως, η γυναίκα του ερωτεύεται τον δάσκαλο οδήγησης», περιγράφει ο Μάκης Δελαπόρτας.

«Όμως, εκείνα τα χρόνια, επειδή ο Λογοθετίδης ήταν ο σπουδαίος Λογοθετίδης – και για την εποχή κάτι τέτοιο θα θεωρούνταν μοιχεία – το ερωτευμένο ζευγάρι αποφασίζει να αυτοκτονήσει. Και σκοτώνεται εκείνος, εκείνη δεν σκοτώνεται», συνεχίζει στην αφήγησή του ο ηθοποιός.

«Ο Βασίλης Λογοθετίδης υπήρξε κορυφαίος κωμικός, ήταν δάσκαλος στο είδος του, τον ονομάζανε «ο αρχηγός της φυλής». Μετά τον δεύτερο άτυχο γάμο του, ορκίστηκε ότι δεν θα ξαναπαντρευτεί. Είχε σχέση 15 χρόνια με την Ίλυα Λιβυκού», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Μάκης Δελαπόρτας.