Μάκης Δελαπόρτας για Ζωζώ Σαπουντζάκη: Κάποια στιγμή η αυλαία πέφτει, αυτό μπορώ να πω

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» ήταν σήμερα ο Μάκης Δελαπόρτας, ο οποίος μίλησε και για την κατάσταση της υγείας της Ζωζώς Σαπουντζάκη.

«Πήγα και είδα πρόσφατα τη Ζωζώ! Εντάξει, η Ζωζώ είναι σπίτι, μέσα σε αγάπη, σε αγκαλιά», είπε αρχικά ο Μάκης Δελαπόρτας.

Ο Μάκης Δελαπόρτας είπε στη συνέχεια: «Νομίζω πως έχει τελειώσει το θέμα των εμφανίσεων πια. Έχει μια δυσκολία στο να περπατάει. Από εκεί και πέρα, είναι οκ. Αλλά κάποια στιγμή η αυλαία πέφτει! Αυτό μπορώ να πω! Δεν γνωρίζει ακόμα για την απώλεια του συντρόφου της».

Δείτε το απόσπασμα στο 22:10…