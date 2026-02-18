Μαίρη Βιδάλη: Ένταση στο “Στούντιο 4” – Η ερώτηση για τον γιο της που την έκανε να αντιδράσει

Την ενόχληση της Μαίρης Βιδάλη προκάλεσε μία ερώτηση που συνδεόταν με τον θάνατο του γιου της.

Σε συνέντευξή της σε τηλεοπτική εκπομπή, η ηθοποιός ρωτήθηκε για το αν δυσκολεύτηκε να επιστρέψει στη σκηνή μετά την απώλειά του γιου της, του Κάρολου Βιδάλη, που έφυγε από τη ζωή στα 34 του χρόνια από καρκίνο.

Τότε, εκείνη παρενέβη, διευκρινίζοντας πως δεν θέλει να μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα. «Θέλετε να μιλήσουμε για την απώλεια του παιδιού μου; Ας μη μιλήσουμε γι’ αυτό, σας παρακαλώ. Μα η ερώτηση σας είναι…», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου.

Παρά την ενόχλησή της, η Μαίρη Βιδάλη απάντησε, εξηγώντας πως βρέθηκε και πάλι στο θεατρικό σανίδι, όπως κάθε άνθρωπος που επιστρέφει στη δουλειά του, μετά από ένα αντίστοιχο γεγονός. «Στη σκηνή ανέβηκα όπως θα πήγαινε ένας γιατρός να χειρουργήσει, κάτι που μάλιστα είναι πολύ πιο επικίνδυνο για τον γιατρό γιατί παίζεται και η ζωή του άλλου. Ενώ για μένα το πολύ πολύ να έλεγαν και να λένε… “έχει όμως, ό,τι και να κάνει, μια θλίψη στα μάτια της”. Άρα χάνω από εκεί, το βλέπουν όμως και μάλλον θα το βλέπετε και εσείς», πρόσθεσε.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 06:40

Για την ίδια, η υποκριτική δεν είναι μόνο ένα επάγγελμα, αλλά και μια μορφή ψυχοθεραπείας, πράγμα που το εκλαμβάνει ως ευλογία. «Δεν είμαι γιατρός, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, δεν είμαι δικαστής που πρέπει να ‘ναι πάρα πολύ καθαρό το μυαλό σου για να εκδικάσεις μια υπόθεση. Οπότε, όπως το κάνουν όλοι, το κάνω και γω. Παρότι το δικό μου επάγγελμα έχει αυτή την ευλογία, να είναι μαζί και ψυχοθεραπεία γιατί, όταν πατάς στη σκηνή, είσαι ένας άλλος και ξεφεύγεις», σημείωσε τέλος.