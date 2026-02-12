MENOY

LIFESTYLE

Μαίρη Βιδάλη: Έχω βιώσει παρενόχληση πάρα πολλές φορές, έχω βάλει όμως τα όρια μου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Μαίρη Βιδάλη στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Καλύτερα αργά” με την Αθηναϊδα Νέγκα, που προβλήθηκε τη νύχτα της Τετάρτης στο πρόγραμμα του Action 24.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γοητευτική πρωταγωνίστρια μίλησε για το κομμάτι της παρενόχλησης και για τις στιγμές που η ίδια το έχει αντιμετωπίσει πολλάκις στο παρελθόν σε συνεργασίες της.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαίρη Βιδάλη εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “στο έργο που παίζω φέτος στο θέατρο φυσικά και υπάρχει θέμα το οποίο επιβιώνει στο σήμερα, αυτό της παρενόχλησης. Ο πρωταγωνιστής παρενοχλεί δυο παντρεμένες και τίμιες κυρίες. Η αντιμετώπιση τους φυσικά, αφού είναι και κωμωδία, είναι με παγίδες, τεχνάσματα, προσπάθεια να το γελοιοποιήσουν. Είναι το metoo της εποχής”.

“Φυσικά το ‘χω περάσει και γω, πάρα πολλές φορές. Όχι, σε βαθμό που ακούω… βιασμού ή απόπειρας βιασμού. Όχι. Αλλά το έχω αντιμετωπίσει και έχω βάλει τα όρια μου”.

“Έχω χάσει δουλειές. Έχω χάσει και μέσα στη σεζόν, όχι ακριβώς δουλειά. Σε οντισιόν έχω πάει μόνο μια φορά στη ζωή μου, όταν πρωτοβγήκα στο θέατρο, όπου και πήρα τον πρώτο μου ρόλο τότε. Αλλά όχι, εννοώ το να είσαι σε μια δουλειά και να βλέπεις ότι υπάρχει άλλου ενδιαφέρον. Είχα κάνει όμως ένα κόλπο τότε. Γινόμουν φίλη με τις γυναίκες τους, εντελώς αθώα” συμπλήρωσε, επίσης, η Μαίρη Βιδάλη στο talk show με την Αθηναϊδα Νέγκα στο πρόγραμμα του Action 24.

