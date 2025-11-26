MENOY

MadWalk 2025: Το χορευτικό του Σάκη Ρουβά με τη Βίκυ Καγιά – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Mε το απόλυτο catwalk της Βίκυς Καγιά και το τραγούδι του Σάκη Ρουβά άρχισε το MadWalk 2025.

Το Madwalk επέστρεψε για μία ακόμη χρονιά στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου Tae Kwon Do.

Την εκδήλωση παρουσιάζει και φέτος η Βίκυ Καγιά.

Συμμετέχουν οι σχεδιαστές: Celia Kritharioti, Deux Hommes, Maison Faliakos, Melisa Minca, Apostolos Mitropoulos by ΔΕΗ, Parthenis by ΣΚΡΑΤΣ, Dimitris Petrou by Three Cents, Sotiris Georgiou by Colgate, Vrettos Vrettakos, Vassilis Zoulias & Pericles Kondylatos, New Designers Lab και τα brands: 5226 by Celia Kritharioti, About You, adidas, Bodytalk, Greatness Athens, Pink Woman.

Βίκυ Καγιά Σάκης Ρουβάς

