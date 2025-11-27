MENOY

MadWalk 2025: Ο Μαζωνάκης με παραδοσιακό look τραγούδησε την “Θαλασσογραφία” του Διονύση Σαββόπουλου – Δείτε βίντεο

Πλήθος καλλιτεχνών, επιχειρηματιών, ατόμων από τη showbiz και μοντέλων έδωσαν το παρών στο MadWalk 2025, ώστε να δουν τις νέες δημιουργίες των σχεδιαστών μόδας.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που ερμήνευσαν κατά τη διάρκεια της πασαρέλας ήταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης, που ύμνησε με τον τρόπο του τον Διονύση Σαββόπουλο που έφυγε από τη ζωή στις 21 Οκτωβρίου 2025.

Ο γνωστός τραγουδιστής ερμήνευσε την «Θαλασσογραφία» σε μία πιο σύγχρονη εκδοχή της και ενώ μπροστά του έκαναν πασαρέλα μοντέλα που φορούσαν παραδοσιακές στολές.

Μάλιστα, σε παρόμοιο στιλ ντύθηκε και ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Το κοινό τον αντάμειψε με χειροκροτήματα, με την παρουσία του να αφήνει το δικό της ξεχωριστό στίγμα στη φετινή διοργάνωση του MadWalk 2025.

