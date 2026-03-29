“Λύγισε” η Μαρία Μπεκατώρου για τον πατέρα της: “Χάρηκα που με είδε επιτυχημένη, πριν φύγει από τη ζωή”

Η Μαρία Μπεκατώρου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια, το βράδυ του Σαββάτου 28 Μαρτίου.

Η παρουσιάστρια του MEGA μίλησε για την πορεία της, ενώ «λύγισε» όταν αναφέρθηκε στην απουσία του πατέρα της.

«Έφυγε από τη ζωή το 2013. Άκου να δεις, το ότι μου λείπει πολύ δεν θα τελειώσει ποτέ και όσοι, ας πούμε, νιώθουν το ίδιο συναίσθημα με μένα μπορούν να το πουν αυτό. Δεν τελειώνει αυτό ποτέ. Απλά μένει κάτι ωραίο, βαθύ μέσα».

«Έχει μείνει η αγάπη του, η τόσο βαθιά και ειλικρινής για μένα. Γιατί με αγάπησε πάρα πολύ και μου είχε πολλή αδυναμία. Περάσαμε και εμείς τα κύματα μας, για παράδειγμα στην εφηβεία που αναρωτιόμουν “μ’ αγαπάει τόσο πολύ ή δεν μ’ αγαπάει;”. Ήταν αφοσιωμένος, με αγαπούσε, του άρεσε να με βλέπει να προοδεύω, δεν ήθελε να με δει καλλιτέχνη».

«Χάρηκα που πριν πεθάνει πριν φύγει από τη ζωή, με είδε επιτυχημένη. Ήταν πολύ περήφανος για μένα και για τον δρόμο που μου έδειξε γιατί η αλήθεια είναι ότι τα έκανα τα βήματα σωστά και αξιοπρεπώς. Ό,τι μεγαλώνουμε είμαστε, αυτό είναι και το μότο μου” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Μαρία Μπεκατώρου στο νέο επεισόδιο για το Moments του ΑΝΤ1.