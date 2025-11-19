Λουκία Παπαδάκη: Ουδείς δικαιούται να τολμά να επικρίνει την επιλογή κάποιου χωρίς να ξέρει τους λόγους

Η Λουκία Παπαδάκη, μίλησε στην κάμερα της «Super Κατερίνα» και ξεκαθάρισε τη στάση της. Από την υποτίμηση των τηλεθεάσεων έως τις «μνημειώδεις αηδίες» που, όπως λέει, εξακολουθούν να βρίσκουν χώρο στις οθόνες μας, η ηθοποιός δεν μάσησε τα λόγια της.

«Δεν έχω μπει στη διαδικασία να παρακολουθώ τα νούμερα τηλεθέασης. Καταπληκτικά πράγματα δεν είχαν απήχηση και κολοσσιαίες μνημειώδεις αηδίες κρεμόντουσαν από τις οθόνες και εξακολουθούν να το κάνουν. Δεν έχω καταπιεστεί από την πολιτική ορθότητα», είπε αρχικά η Λουκία Παπαδάκη.

Στη συνέχεια, η πρωταγωνίστρια που αυτή την περίοδο παίζει στη σειρά της ΕΡΤ1 «Ηλέκτρα», θυμήθηκε τη «Λάμψη», σχολιάζοντας την αλλαγή της τηλεόρασης με το διαδίκτυο και μίλησε για τις επιλογές και την κριτική.

«Όταν ξεκίνησα τη Λάμψη ήμουν τεσσάρων ετών στη δουλειά. Η αυγή της ιδιωτικής τηλεόραση τελείωσε με την έλευση του διαδικτύου», είπε. Ενώ για την κριτική που έχει ασκηθεί στον Γιάννη Τσιμιτσέλη ήταν κάθετη: «Ουδείς δικαιούται να τολμά να επικρίνει την επιλογή κάποιου χωρίς να ξέρει τους λόγους».