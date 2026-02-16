Λούκας Γιώρκας: Δεν φαντάζομαι τον εαυτό μου ξανά στη σκηνή της Eurovision
THESTIVAL TEAM
Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε ο Λούκας Γιώρκας. Ο γνωστός τραγουδιστής κλήθηκε να απαντήσει και για τη Eurovision.
«Το τραγούδι του Ακύλα έχει μια γιουροβιζιονική σπίθα», είπε αρχικά ο Λούκας Γιώρκας.
Σε ερώτηση για το αν θα ξαναπήγαινε στη Eurovision, ο Λούκας Γιώρκας απάντησε: «Ποτέ δεν λέω ποτέ, γιατί όσες φορές έχω πει ποτέ, το πλήρωσα. Αλλά σίγουρα δεν είναι στα πλάνα μου. Δεν φαντάζομαι τον εαυτό μου ξανά στη σκηνή της Eurovision».
