Λούκας Γιώρκας: Δεν φαντάζομαι τον εαυτό μου ξανά στη σκηνή της Eurovision

|
THESTIVAL TEAM

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε ο Λούκας Γιώρκας. Ο γνωστός τραγουδιστής κλήθηκε να απαντήσει και για τη Eurovision.

«Το τραγούδι του Ακύλα έχει μια γιουροβιζιονική σπίθα», είπε αρχικά ο Λούκας Γιώρκας.

Σε ερώτηση για το αν θα ξαναπήγαινε στη Eurovision, ο Λούκας Γιώρκας απάντησε: «Ποτέ δεν λέω ποτέ, γιατί όσες φορές έχω πει ποτέ, το πλήρωσα. Αλλά σίγουρα δεν είναι στα πλάνα μου. Δεν φαντάζομαι τον εαυτό μου ξανά στη σκηνή της Eurovision».

