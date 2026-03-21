Λόλα Νταϊφά: Μου έκλεψαν τα σκουλαρίκια και μετά είδα τον Τσαγκαράκη να τα βγάζει σε δημοπρασία στην τηλεόραση

Τα σκουλαρίκια που της είχαν κλέψει είδε η Λόλα Νταϊφά να βγαίνουν σε δημοπρασία ζωντανά στην τηλεόραση, από την γκαλερί του Γιώργου Τσαγκαράκη.

Εκατοντάδες πίνακες ζωγραφικής, πέντε αμφορείς, δύο βυζαντινές εικόνες και το Ευαγγέλιο από το 1745 που στάθηκε η αφορμή για την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., αποτελούν τα ευρήματα των αστυνομικών από τον έλεγχο που έκαναν στους χώρους της επιχείρησης του γνωστού γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη.

H Λόλα Νταϊφά μιλώντας στον ΑΝΤ1 εξιστόρησε την κλοπή μέσα από το σπίτι της, αλλά και τι έκανε όταν είδε τα δικά της κοσμήματα να βγαίνουν σε δημοπρασία στη τηλεόραση.

Όπως είπε, ένας άνδρας την είχε προσεγγίσει με το πρόσχημα των ηλεκτρολογικών εργασιών. «Αυτός που μπήκε ήταν πολύ περιποιημένος, καθαρός, με πολύ καλά ελληνικά και πίστεψα ότι ήταν επαγγελματίας. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα για εμένα από ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπιζα και λέω “ας μπει κι αυτός να δω τι θέλει, να φύγει, να ησυχάσω”».

Αργότερα όπως είπε, διαπίστωσε ότι της έλειπαν κάποια κοσμήματα και μάλιστα δεν αντιλήφθηκε ποτέ ότι μαζί με εκείνον τον άνδρα είχαν μπει ακόμα δύο `άτομα στο σπίτι της. «Το έμαθα από την Αστυνομία και έπαθα σοκ» σχολίασε σχετικά.

Η κυρία Νταϊφά ανέφερε ότι μετά από αρκετούς μήνες είδε τα κοσμήματά της να βγαίνουν σε πλειστηριασμό και υπέστη ένα ακόμα σοκ. «Κάτι έγραφα και σηκώνω τα μάτια μου και βλέπω τα σκουλαρίκια μου να έχουν βγει σε πλειστηριασμό. Πήγα στον κύριο Τσαγκαράκη που τα έβγαζε σε πλειστηριασμό, αλλά άκρη δεν έβγαλα».

Εξήγησε πως τα σκουλαρίκια αυτά είχαν φτιαχτεί αποκλειστικά για εκείνη από τον χρυσοχόο της και για αυτό ήταν σίγουρη πως ήταν δικά της. «Το σχέδιο το είχα φτιάξει εγώ για τα σκουλαρίκια. Μπορεί να έχει βγει στην ίδια εκπομπή και ένα μονόπετρο που ήταν δικό μου, αλλά δε μπορώ να το πω γιατί μονόπετρα υπάρχουν χιλιάδες. Για τα σκουλαρίκια, το σχέδιο το είχα φτιάξει εγώ και το είχα δώσει στον χρυσοχόο να τα φτιάξει. Πρέπει να είχαν περάσει 6 μήνες με ένα χρόνο από την ημέρα που μου πήραν τα κοσμήματα, όταν τα είδα στη τηλεόραση».

Και συνέχισε: «Την πρώτη φορά που τα είδα πήγα στην αστυνομία και το κατήγγειλα. Πήγε η αστυνομία στο κατάστημα του χρυσοχόου και είπε ότι ήταν δικά του και τα είχε φτιάξει αποκλειστικά για εμένα και έτσι τα σκουλαρίκια τα είχε η Αστυνομία. Αυτό έπρεπε να πάρει το δρόμο του δικαστικά. Μετά από αρκετό καιρό, φαίνεται ότι μπερδεύτηκαν και έβαλαν ξανά τα σκουλαρίκια μου για πλειστηριασμό. Τότε πήρα και έκανα προσφορά, ήθελα να δω μέχρι πού θα πάει. Έκανα προσφορά μέχρι και 1.000 ευρώ. Την επόμενη ημέρα με πήραν και μου είπαν να μην πάω να τα παραλάβω γιατί τα πήρε η αστυνομία».

Δείτε όσα είπε ο Λόλα Νταϊφά για την υπόθεση με τα κλεμμένα σκουλαρίκια και τις δημοπρασίες από τον Γιώργο Τσαγκαράκη: