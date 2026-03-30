Λίζα Κούντροου για Μάθιου Πέρι: Συγγνώμη από την υπόλοιπη ομάδα, αλλά ήταν ο πιο αστείος στα “Φιλαράκια”

Με τρυφερά λόγια αναφέρθηκε η Λίζα Κούντροου στον Μάθιου Πέρι, τονίζοντας ότι ο εκλιπών ηθοποιός ξεχώριζε από όλους τους συναδέλφους τους στα «Φιλαράκια» για το χιούμορ του.

Η ηθοποιός, η οποία συνεργάστηκε με τον Πέρι σε όλη τη διάρκεια των 10 κύκλων της σειράς, αποκάλυψε πως, σχεδόν τρία χρόνια μετά τον θάνατό του, έχει αρχίσει να παρακολουθεί ξανά τα επεισόδια.

«Μετά τον θάνατο του Μάθιου, υπήρχαν μαραθώνιοι στην τηλεόραση και ήταν πραγματικά παρήγορο να βλέπω τη σειρά», δήλωσε σε συνέντευξή της στο Capital FM, προσθέτοντας: «Τον βλέπω εκεί ανάμεσά μας και με κάνει να γελάω».

Η Κούντροου σημείωσε ότι ο Πέρι, που έφυγε από τη ζωή το 2023 σε ηλικία 54 ετών, ξεχώριζε για το χιούμορ του μέσα από τον ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ. «Ήταν απίστευτα αστείος εννοώ, ο πιο αστείος. Συγγνώμη από την υπόλοιπη ομάδα, αλλά έτσι είναι».

Όπως εξήγησε στη συνέχεια, την περίοδο των γυρισμάτων δεν συνήθιζε να παρακολουθεί τα επεισόδια.

Αναφερόμενη στην απήχηση της σειράς, η Κούντροου υπογράμμισε πως, αν και δεν αντιμετώπιζε τη σόουμπιζ με σοβαρότητα, στην πορεία συνειδητοποίησε «πόσο πολύτιμη είναι αυτή η μορφή ψυχαγωγίας στην τηλεόραση, καθώς με ένα γέλιο σε κάνει να νιώθεις όμορφα. Είναι σημαντική και λειτουργεί σχεδόν θεραπευτικά».

Μετά την απώλεια του Πέρι, η ηθοποιός αποκάλυψε και μια ακόμη προσωπική λεπτομέρεια που τη συνδέει μαζί του. Σε εμφάνισή της στην εκπομπή της Ντρου Μπάριμορ τον περασμένο Ιανουάριο, ανέφερε ότι ο ηθοποιός της είχε αφήσει ένα σημείωμα μέσα σε ένα διακοσμητικό βάζο για μπισκότα, το οποίο είχε κρατήσει ως αναμνηστικό από τη σειρά.

«Ο Μάθιου μου το χάρισε στο τέλος του τελευταίου μας επεισοδίου. Πρόσφατα βρήκα το σημείωμα που είχε κρύψει μέσα για εμένα. Δεν το είχα ανοίξει ποτέ, ούτε είχα κοιτάξει το περιεχόμενό του. Κι όμως, είχε αφήσει κάτι εκεί και το είχα ξεχάσει τελείως», σημείωσε.

Κλείνοντας, χωρίς να αποκαλύψει τι έγραφε το σημείωμα, πρόσθεσε συγκινημένη: «Η στιγμή που συμβαίνει κάτι, είναι το παν».

