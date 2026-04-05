MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Λίνα Σακκά: Δύσκολες ώρες για την ηθοποιό

|
THESTIVAL TEAM

Δύσκολες ώρες βιώνει η Λίνα Σακκά, καθώς έφυγε από τη ζωή ένας αγαπημένος της φίλος. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η ίδια η ηθοποιός με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

“Ήσουν, είσαι και θα είσαι για πάντα ο πρώτος και μοναδικά σημαντικός άνθρωπος της ενήλικης ζωής μου!!! Ξέρεις εσύ!!”, ανέφερε η ηθοποιός με πόνο ψυχής.

Η συγκινητική ανάρτηση της Λίνας Σακκά


“Andrew Banner για ποιο ταξίδι κίνησες να πας!!! Τόσο νωρίς, τόσο βιαστικός για την αντίπερα όχθη!!Πάντα ήσουν σίγουρος ότι υπάρχει κάτι ανώτερο και έσπευσες να το συναντήσεις!!!

Κάποτε ζήσαμε μαζί ένα θαύμα, στο μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ αν δεν ήσουν μαζί μου τότε θα νόμιζα ότι ήμουν τρελή!!! Ήσουν, είσαι και θα είσαι για πάντα ο πρώτος και μοναδικά σημαντικός άνθρωπος της ενήλικης ζωής μου!!! Ξέρεις εσύ!!

Καλή μας αντάμωση !!!”, έγραψε η Λίνα Σακκά στην ανάρτησή της.

Λίνα Σακκά

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

