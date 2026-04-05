Λίνα Σακκά: Δύσκολες ώρες για την ηθοποιό

Δύσκολες ώρες βιώνει η Λίνα Σακκά, καθώς έφυγε από τη ζωή ένας αγαπημένος της φίλος. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η ίδια η ηθοποιός με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

Η συγκινητική ανάρτηση της Λίνας Σακκά



“Andrew Banner για ποιο ταξίδι κίνησες να πας!!! Τόσο νωρίς, τόσο βιαστικός για την αντίπερα όχθη!!Πάντα ήσουν σίγουρος ότι υπάρχει κάτι ανώτερο και έσπευσες να το συναντήσεις!!!

Κάποτε ζήσαμε μαζί ένα θαύμα, στο μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ αν δεν ήσουν μαζί μου τότε θα νόμιζα ότι ήμουν τρελή!!! Ήσουν, είσαι και θα είσαι για πάντα ο πρώτος και μοναδικά σημαντικός άνθρωπος της ενήλικης ζωής μου!!! Ξέρεις εσύ!!

Καλή μας αντάμωση !!!”, έγραψε η Λίνα Σακκά στην ανάρτησή της.