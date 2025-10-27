MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Light: Ποζάρει αγκαλιά με τον γιο του ένα μήνα μετά τη γέννησή του

|
THESTIVAL TEAM

Ο Light διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του, καθώς πριν από έναν μήνα έγινε πατέρας για πρώτη φορά. Ο γνωστός ράπερ και η αρραβωνιαστικιά του, Άννα Θεοδωρίδη, υποδέχθηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου τον γιο τους, γεμίζοντας τη ζωή τους με χαρά και συγκίνηση.

Πρόσφατα, ο Light μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια τρυφερή φωτογραφία με τον μικρό του, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Στο στιγμιότυπο, ο καλλιτέχνης ποζάρει κρατώντας τον γιο του στην αγκαλιά του, σε μια από τις πρώτες οικογενειακές τους βόλτες με την Άννα Θεοδωρίδη.

Light

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ώρες πριν

Δούκας για Άγνωστο Στρατιώτη: “Τα μνημεία αυτά δεν είναι μόνο για επετείους, ενίοτε συμβολίζουν και την ανυπακοή”

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Ράνια Τζίμα: Χρόνια μετά, αυτή η υπόθεση στοιχειώνει πολλές φορές τη σκέψη μου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Αλληλέγγυοι πήγαν για καθαριότητα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη – Με σκούπα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου

MEDIA NEWS 56 λεπτά πριν

Στάση εργασίας των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 την ώρα μετάδοσης της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη – Το σχόλιο Αγγελούδη

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Μαριάννα Τουμασάτου: Τραγικός ο κόσμος μας, μεγάλο το κακό

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ένας νεκρός και έξι τραυματίες από πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο στην Πενσυλβάνια