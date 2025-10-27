Light: Ποζάρει αγκαλιά με τον γιο του ένα μήνα μετά τη γέννησή του

Ο Light διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του, καθώς πριν από έναν μήνα έγινε πατέρας για πρώτη φορά. Ο γνωστός ράπερ και η αρραβωνιαστικιά του, Άννα Θεοδωρίδη, υποδέχθηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου τον γιο τους, γεμίζοντας τη ζωή τους με χαρά και συγκίνηση.

Πρόσφατα, ο Light μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια τρυφερή φωτογραφία με τον μικρό του, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Στο στιγμιότυπο, ο καλλιτέχνης ποζάρει κρατώντας τον γιο του στην αγκαλιά του, σε μια από τις πρώτες οικογενειακές τους βόλτες με την Άννα Θεοδωρίδη.