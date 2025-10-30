Λιάγκας: Σου κολλάει μια ρετσινιά η Ζωή Κωνσταντοπούλου και έχεις και τον Μπιμπίλα από πίσω κολαούζο

Σχολιάζοντας τον χαμό που έγινε στη Βουλή ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τη Λιάνα Κανέλλη και τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να κάνει το δικό του σχόλιο στο Πρωινό, την Πέμπτη 30/10.

Ο Γιώργος Λιάγκας πέταξε τα βέλη του για ακόμα μια φορά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου -αλλά και στον Σπύρο Μπιμπίλα-, αναφέροντας χαρακτηριστικά τα εξής:

«Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, όποιος δεν συμφωνεί μαζί της έχει κάποια σχέση με τη χούντα και τον φασισμό, δηλαδή αν κάποιος διαφωνεί με την κ. Κωνσταντοπούλου είναι ή χουντικός ή φασίστας. Δεν μπορείς στη Δημοκρατία να έχεις άλλη άποψη. Ή γουστάρεις την Κωνσταντοπούλου ή είσαι φασίστας. Σου κολλάει μια ρετσινιά η Κωνσταντοπούλου και έχεις και τον Μπιμπίλα από πίσω κολαούζο να λέει “ό,τι πει η πρόεδρος” και τελειώνει η ιστορία».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε και τη φρασεολογία που χρησιμοποίησε ο Άδωνις Γεωργιάδης…