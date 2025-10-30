MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Λιάγκας: Σου κολλάει μια ρετσινιά η Ζωή Κωνσταντοπούλου και έχεις και τον Μπιμπίλα από πίσω κολαούζο

|
THESTIVAL TEAM

Σχολιάζοντας τον χαμό που έγινε στη Βουλή ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τη Λιάνα Κανέλλη και τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να κάνει το δικό του σχόλιο στο Πρωινό, την Πέμπτη 30/10.

Ο Γιώργος Λιάγκας πέταξε τα βέλη του για ακόμα μια φορά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου -αλλά και στον Σπύρο Μπιμπίλα-, αναφέροντας χαρακτηριστικά τα εξής:

«Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, όποιος δεν συμφωνεί μαζί της έχει κάποια σχέση με τη χούντα και τον φασισμό, δηλαδή αν κάποιος διαφωνεί με την κ. Κωνσταντοπούλου είναι ή χουντικός ή φασίστας. Δεν μπορείς στη Δημοκρατία να έχεις άλλη άποψη. Ή γουστάρεις την Κωνσταντοπούλου ή είσαι φασίστας. Σου κολλάει μια ρετσινιά η Κωνσταντοπούλου και έχεις και τον Μπιμπίλα από πίσω κολαούζο να λέει “ό,τι πει η πρόεδρος” και τελειώνει η ιστορία».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε και τη φρασεολογία που χρησιμοποίησε ο Άδωνις Γεωργιάδης…

Γιώργος Λιάγκας Ζωή Κωνσταντοπούλου Σπύρος Μπιμπίλας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Σουδάν: Τουλάχιστον 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Τραμπ: Απέτρεψα έναν πιθανό πόλεμο Ινδίας-Πακιστάν απειλώντας τις δύο χώρες με την επιβολή δασμών 250%

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Οι Δήμοι θα λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση και το 2026

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

O Φωκάς Ευαγγελινός ανέτρεξε στη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαρίνο: Ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος, με λάτρευε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης – Σποράδων: “Να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για έγκαιρη έναρξη των δρομολογίων το 2026”, ζητούν από τον Κικίλια οι δήμαρχοι

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Νίκος Πολυδερόπουλος: Αιφνιδιάστηκα με την εγκυμοσύνη της Βαλασίας, διαλύθηκα αλλά ήταν κάτι που το θέλαμε