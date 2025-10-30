Λιάγκας για Βανδή- Μπισμπίκη: Αν πήγαινα με τη Μαρία Αντωνά μία εκδρομή και είχα παρανομήσει, δεν θα δημοσιοποιούσα φωτογραφία

Το ταξίδι που έκαναν η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης στην Ιταλία για τα γενέθλια του ηθοποιού και τις φωτογραφίες που ανέβασαν, σχολίασαν ο Γιώργος Λιάγκας και οι συνεργάτες του, το πρωί της Πέμπτης. Κατά τη διάρκεια της κουβέντας, ο παρουσιαστής έκανε και μια αναφορά στη Μαρία Αντωνά.

«Εγώ είμαι υπέρ του έρωτα και ζηλεύω. Το έχω πει πολλές φορές ότι ζηλεύω τον έρωτα αυτόν. Το θέμα είναι να ξέρουμε πότε θα επιχειρήσουμε να δημοσιοποιήσουμε τον έρωτά μας. Όταν τους έτυχαν δύο περιστατικά, που σε κανένα από τα δύο, τόσο ο Μπισμπίκης, όσο και η Βανδή, δεν έκαναν κάτι με τη γνώση τους.

Δεν είχε γνώση ο Μπισμπίκης όταν πήρε παραμάζωμα τα αυτοκίνητα, ούτε είχε γνώση του νόμου ότι πρέπει να σταματήσει αφού δεν υπήρχε θύμα. Το έμαθε εκ των υστέρων. Το αν χειρίστηκε καλά ή όχι επικοινωνιακά την ιστορία, δεν το χειρίστηκε.

Η Βανδή από την άλλη, που ποτέ δεν της στοχοποίησε κάποιος γιατί οι φίλοι της προφανώς άλλες υπηρεσίες προσφέρουν, δίνοντας κι άλλες διαστάσεις στην ιστορία αυτή και λυπάμαι πολύ. Εμείς όταν παρουσιάσαμε το θέμα με το περιπολικό -και είναι ντροπή σας γιατί κάνατε κοπτοραπτική και θα έπρεπε να γελάσετε με τα μούτρα σας κι όχι με τα δικά μας- το κάναμε ως αντίστιξη του θέματος μιας κοπέλας που πήγε στο αστυνομικό τμήμα του Αλίμου και μας το κατήγγειλε εδώ στην εκπομπή.

Της είπαν της γυναίκας ότι δεν έχουμε περιπολικό να σε πάμε σπίτι, πάρε το λεωφορείο. Το διακύβευμα για εμάς ήταν η αστυνομία και όχι η Βανδή», είπε ο Γιώργος Λιάγκας και συνέχισε: «Όταν εμπλέκεσαι σε δύο περιστατικά από βλακεία, υπάρχει αρνητική δημοσιότητα. Όταν υπάρχει αυτή η αρνητική δημοσιότητα με χιλιάδες μηνύματα γιατί ο κόσμος πετάει λάσπη, καλά κάνεις και πας στη Ρώμη, καλά κάνεις και είσαι και ερωτευμένος, αλλά δεν ανεβάζεις φωτογραφία. Άστο! Εγώ δε θα ανέβαζα δηλαδή αν μου είχε τύχει η στραβή».

Σε αυτό το σημείο, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε. «Σήμερα με έχει στοιχειώσει το όριο ταχύτητας στη Βάρης – Κορωπίου. Σήμερα ήμασταν χιλιάδες αυτοκίνητα και τρέχαμε όλοι με 80 χλμ. Αν υπήρχε ένα περιπολικό, θα έπρεπε να φάμε χιλιάδες κλήσεις. Εγώ παρανόμησα σήμερα το πρωί και το λέω! Όλοι με 80 χλμ/ώρα πηγαίναμε με όριο το 50 χλμ/ώρα.

Αν με έπιαναν σήμερα και μου έπαιρναν το δίπλωμα και κάποιος το δημοσιοποιούσε, αν πήγαινα με τη Μαρία (Αντωνά) μία εκδρομή, δεν θα δημοσιοποιούσα φωτογραφία το Σαββατοκύριακο».