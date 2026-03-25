Λευτέρης Σουλτάτος: Όταν μας είδα για πρώτη φορά σε πρωτοσέλιδο με τη Βάσω Λασκαράκη, έπαθα σοκ

Ο Λευτέρης Σουλτάτος βρέθηκε στο The 2Night Show και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη σχέση του με τη Βάσω Λασκαράκη και την πρώτη φορά που η προσωπική του ζωή βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

«Στην αρχή της σχέσης μας με τη Βάσω, όταν μου έλεγε πως μπορεί να μας βγάλουν φωτογραφία, την κορόιδευα και της έλεγα “ποια είσαι, η Βουγιουκλάκη;”. Όταν μας είδα για πρώτη φορά σε πρωτοσέλιδο με τη Βάσω, έπαθα σοκ», είπε αρχικά ο Λευτέρης Σουλτάτος.

Και πρόσθεσε: «Ήμουν Χαλκιδική και με παίρνει τηλέφωνο η Βάσω και μου λέει: “μην ταραχτείς, είμαστε πρωτοσέλιδο σε ένα περιοδικό”. Εγώ δεν το πίστευα, νόμιζα ότι έκανε πλάκα. Όταν είδα τη φωτογραφία, έκανα να βγω από το σπίτι μου μια βδομάδα. Σοκαρίστηκα, δεν το περίμενα. Όταν έχεις παιδιά, δεν θες στο περίπτερο να δουν τη φάτσα σου και δεν ήξερε κανένας για τη σχέση, δεν είχα ενημερώσει».

Σε άλλο σημείο, o Λευτέρης Σουλτάτος αποκάλυψε: «Πήρα τον αδελφό μου και του ζήτησα να αγοράσει όλα τα περιοδικά που μας είχαν εξώφυλλο με τη Βάσω από τα περίπτερα στο Ηράκλειο».

«Πήρα το πρώτο αεροπλάνο, πήγα στον πατέρα μου και του είπα “θέλω να σου πω κάτι”. Δεν ήθελε να δει το περιοδικό, μου είπε “εσύ να είσαι καλά, μην σε ενδιαφέρει τίποτα”. Μετά πήγα στον γιο μου, τότε ήταν 9 χρονών. Του το είπα και μου είπε “μπαμπά, σ’ αγαπάει;” και λέω “έτσι δείχνει” και μου λέει “τότε εγώ δεν έχω πρόβλημα”», κατέληξε συγκινημένος.