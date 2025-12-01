MENOY

LIFESTYLE

Λευτέρης Πετρούνιας: Γιόρτασε τα γενέθλιά του στα μπουζούκια – Η απρόσμενη έκπληξη από οικογένεια και φίλους

THESTIVAL TEAM

Τα 35α γενέθλιά του γιόρτασε ο Λευτέρης Πετρούνιας με μία λαμπερή έξοδο στο σχήμα του Αντώνη Ρέμου με τον Χρήστο Μάστορα, ενώ ανήμερα των γενεθλίων του δέχτηκε έκπληξη από τους αγαπημένους του.

Το διήμερο γλέντι του Λευτέρη Πετρούνια ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου (29/11) σε νυχτερινό κέντρο, όπου τραγουδάει ο καλός του φίλος Χρήστος Μάστορας και ο Αντώνης Ρέμος. Σε ανάρτησή της η Βασιλική Μιλλούση από την έξοδό του ευχήθηκε στον αγαπημένο της για τα γενέθλιά του.

Η πραγματική έκπληξη τον περίμενε την επόμενη μέρα (30/11/25), ανήμερα των γενεθλίων του, όπου η Βασιλική Μιλλούση μαζί με στενούς του φίλους του έκαναν μία γιορτή στο σπίτι τους. Ο Πετρούνιας δεν ήταν προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο και τους περίμενε με μία τσιμπίδα για κρέατα.

Ο ίδιος με ανάρτησή του έσπευσε να ευχαριστήσει τους οικείους του και όσους του έστειλαν ευχές μέσω των social media.

