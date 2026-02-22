Λευτέρης Πανταζής για Κόνι Μεταξά: Aν γύριζα τον χρόνο πίσω θα ήθελα να μην χώριζα, να ήμασταν και οι δυο γονείς κοντά στο παιδί

Για την κόρη του, Κόνι Μεταξά, μίλησε ο Λευτέρης Πανταζής, επισημαίνοντας πως την αδίκησε ως παιδί, καθώς έλειπε από το σπίτι και δεν μεγάλωσε μαζί του.

Ο τραγουδιστής δήλωσε επίσης πως αν γυρνούσε τον χρόνο πίσω, θα ήθελε να μην είχε χωρίσει και να είναι και οι δύο γονείς δίπλα στο παιδί τους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Λευτέρης Πανταζής έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και τόνισε πως αγαπάει πολύ την κόρη του και προσπαθεί όσο μπορεί πλέον να της προσφέρει ό,τι δεν μπορούσε στο παρελθόν.

Παράλληλα, απάντησε και για το παράπονο που είχε κάνει η Κόνι Μεταξά για το γεγονός πως συνέχισε να μιλάει με τον Μάριο Καπότση μετά τον χωρισμό τους, παρόλο που του είχε πει πως δεν αισθανόταν άνετα με αυτό.

Ο τραγουδιστής δήλωσε αναλυτικά: «Νομίζω ότι είμαι καλός πατέρας. Αγαπώ πάρα πολύ το παιδί μου. Το παιδί μου δεν μεγάλωσε μαζί μου, μεγάλωσε με τη μαμά του. Πάντα ήμουν δίπλα του και πάντα θα είμαι. Μέσα μου δεν νιώθω ενοχές, αλλά νιώθω ότι σαν να το αδίκησα γιατί έλειπα από το σπίτι και τώρα προσπαθώ να του δώσω ό,τι δεν του έδωσα τότε. Όσο μπορώ. Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα ήθελα να μην χώριζα, να ήμασταν και οι δυο γονείς κοντά στο παιδί. Είχαμε δύσκολα χρόνια με το παιδί, δύσκολες φάσεις και αυτή και εγώ. Τώρα είμαστε καλά».

Στη συνέχεια, σχετικά με το παράπονο της Κόνι Μεταξά για την επικοινωνία του Λευτέρη Πανταζή με τον Μάριο Καπότση μετά το διαζύγιό τους, εξήγησε: «Έχουν λυθεί όλα αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά. Ήταν μια κακή στιγμή για έναν πατέρα που έβλεπε το παιδί του ευτυχισμένο και έναν πατέρα που μετά έβλεπε το παιδί του σε μια άλλη κατάσταση. Εγώ επειδή δεν ήξερα και τι ακριβώς συμβαίνει, ίσως να το διαχειρίστηκα και λίγο λάθος».

