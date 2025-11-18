Λένα Ζευγαρά: Δεν υπάρχει χρόνος για προσωπική ζωή, νιώθω ευλογημένη για αυτή μου την επιλογή

Δηλώσεις στην κάμερα του Happy Day έκανε η Λένα Ζευγαρά. Η τραγουδίστρια έκανε πρεμιέρα στο Vogue Club Thessaloniki και ρωτήθηκε για το φλερτ που δέχεται στα social media και για την προσωπική της ζωή.

«Πάρα πολύ δύσκολα ισορροπείται η προσωπική με την επαγγελματική ζωή. Δεν υπάρχει προσωπική ζωή. Όταν βάζεις στόχο τη δουλειά και την έχεις για προτεραιότητα, δεν υπάρχει χρόνος. Νιώθω όμως ευλογημένη για αυτή μου την επιλογή», παραδέχεται η Λένα Ζευγαρά.

«Δέχομαι φλερτ στα social, το διαχειρίζομαι με χαμόγελο και χιούμορ», σημειώνει η τραγουδίστρια στην πρωινή εκπομπή του Alpha.