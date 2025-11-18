Λένα Ζευγαρά: Δεν υπάρχει χρόνος για προσωπική ζωή, νιώθω ευλογημένη για αυτή μου την επιλογή
THESTIVAL TEAM
Δηλώσεις στην κάμερα του Happy Day έκανε η Λένα Ζευγαρά. Η τραγουδίστρια έκανε πρεμιέρα στο Vogue Club Thessaloniki και ρωτήθηκε για το φλερτ που δέχεται στα social media και για την προσωπική της ζωή.
«Πάρα πολύ δύσκολα ισορροπείται η προσωπική με την επαγγελματική ζωή. Δεν υπάρχει προσωπική ζωή. Όταν βάζεις στόχο τη δουλειά και την έχεις για προτεραιότητα, δεν υπάρχει χρόνος. Νιώθω όμως ευλογημένη για αυτή μου την επιλογή», παραδέχεται η Λένα Ζευγαρά.
«Δέχομαι φλερτ στα social, το διαχειρίζομαι με χαμόγελο και χιούμορ», σημειώνει η τραγουδίστρια στην πρωινή εκπομπή του Alpha.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Με ραγδαία αυξανόμενο ρυθμό γερνάει ο πληθυσμός – Μέχρι το 2060 το 34% των πολιτών στην Ελλάδα θα είναι άνω των 65 ετών
- ΠΚΜ: Πάνω από 500 φοιτητές και ερευνητές εκπαιδεύτηκαν σε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης
- Καβγάς Δουδωνή-Καραμέρου: Σήμερα σχεδόν ντρέπεσαι να πεις ότι είσαι αριστερός – Είστε στη γραμμή Δρυμιώτη – Δείτε βίντεο