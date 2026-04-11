Λένα Μποζάκη: Η casting director της σειράς με βρήκε από τα social media και επικοινώνησε μαζί μου

Η Λένα Μποζάκη παραχώρησε στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου με αφορμή τη συμμετοχή στη σειρά “Μπαμπά σ’ αγαπώ” του Alpha. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η νεαρή ηθοποιός αναφέρθηκε αφενός στη σχέση που διατηρεί με την αναγνωρισιμότητα αλλά και με τα social media.

Με το κομμάτι της αναγνωρισιμότητας πως τα πας;

Δεν θα έλεγα ότι έχω βιώσει κάτι εξωπραγματικό μέχρι τώρα. Φαντάζομαι πως αναγνωρισιμότητα σε βαθμό που να απαιτεί διαχείριση βιώνουν μόνο κάποιοι σούπερ σταρ. Είναι, όμως, πολύ όμορφο να υπάρχει κόσμος που χαίρεται όταν σε βλέπει, είτε τυχαία κάπου είτε στο θέατρο, επειδή σε έχω δει από την τηλεόραση. Μου θυμίζει πως ένιωθα κι εγώ ως παιδί όταν έβλεπα κάποιον ηθοποιό από κοντά.

Η σχέση με τα social media; Είναι, τελικά, εργαλείο δουλειάς ή υπερεκτιμημένη έννοια;

Δεδομένου ότι η casting director της σειράς με βρήκε από εκεί και επικοινώνησε μαζί μου, θα έλεγα ότι είναι σίγουρα ένα εργαλείο διασύνδεσης. Υπάρχουν, όμως, άνθρωποι που το χρησιμοποιούν πολύ καλύτερα από μένα. Χρειάζεται να βρεθεί ο τρόπος να το χρησιμοποιείς έξυπνα, χωρίς να γίνει το προφίλ σου η ζωή σου ή η ζωή σου ένα προφίλ.