Λένα Μαντά: Όταν πέθανε ο σύζυγός μου, έπρεπε να επανεφεύρω τον εαυτό μου, η ζωή όπως την ήξερα είχε χαθεί οριστικά

Τον εαυτό της χρειάστηκε να επανεφεύρει η Λένα Μαντά, μετά τον θάνατο του συζύγου της.

Η συγγραφέας εξήγησε ότι ο μέχρι τότε τρόπος ζωής της είχε χαθεί οριστικά. Με τη στήριξη που της έδειχνε ο άντρας της, τόνισε, λειτουργούσε σαν τη σπονδυλική της στήλη.

«Εγώ δεν είχα εμπειρίες, γνώρισα έναν άντρα στα 18 μου, με αυτόν έφτασα μέχρι τα 60, που έφυγε εκείνος και τελείωσα, αλλά ένας συγγραφέας δεν περιμένει να ζήσει για να γράψει. Θα τελείωναν οι σελίδες του πάρα πολύ γρήγορα», είπε αρχικά η Λένα Μαντά σε συνέντευξή της στη διαδικτυακή εκπομπή “The Mute Project”.

Περιγράφοντας την κοινή τους πορεία, η συγγραφέας τόνισε πως ο σύζυγός της τη στήριζε τόσο πολύ, με αποτέλεσμα εκείνη να νιώθει πως ήταν η σπονδυλική της στήλη.

Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Εμένα η σχέση μου με τον άντρα μου ήταν πολύ δυνατή, πολύ ισχυρή, πολύ κεφάτη μέχρι το τέλος. Του έλεγα ότι είναι η σπονδυλική μου στήλη. Σαν άνθρωπος εγώ είμαι πολύ παρορμητική, πολύ επιθετική αν με πειράξεις -κυρίως όχι εμένα αλλά τους ανθρώπους μου. Ο Γιώργος ήταν πολύ πιο ήρεμος, αρά εγώ όσο είχα την πλάτη μου να ακουμπάει επάνω του. Μπορούσα να φάω όλο τον κόσμο. Αυτό, τη στιγμή που έφυγε έπρεπε λίγο να σταθώ, να βρω τις ισορροπίες μου, να προσδιοριστώ, να επανεφεύρω τον εαυτό μου, γιατί η ζωή έτσι όπως εγώ την ήξερα είχε χαθεί οριστικά».

Από τότε που ο άντρας της έφυγε από τη ζωή, οι μεταπτώσεις στην ψυχολογία της ήταν πολύ έντονες. «Μέσα στους 21 μήνες που έχουν περάσει από τον θάνατό του, δεν υπάρχει κάτι που δεν το έχω ζήσει στο κομμάτι της ψυχής μου. Δηλαδή, οι ψυχολογικές μεταπτώσεις μου ήταν τεράστιες. Ευτυχώς, και είχα φυσικά ψυχολογική υποστήριξη. Είναι 7-8 χρόνια που κάνω ψυχοθεραπεία. Ξεκίνησα για άλλους λόγους αλλά τελικά στην πορεία χρειάστηκε. Είναι απαραίτητη για όλους», πρόσθεσε.

Αν και η Λένα Μαντά γνώριζε ότι η κατάσταση του συζύγου της θα τον οδηγούσε στον θάνατο, ήταν πολύ δύσκολο να αποδεχτεί την απώλειά του. «Επειδή όταν αρρώστησε ήξερα πως ήταν μια κατάσταση μη αναστρέψιμη, ήμουν σε πλήρη συζήτηση και πολύ ανοιχτή συζήτηση με τους γιατρούς και ήξερα ότι αυτό είχε μια ημερομηνία λήξης. Το πότε δεν το ήξερα, αλλά δεν περίμενα ότι θα ήταν και τόσο σύντομα. Ήξερα ότι θα φύγει. Δεν προετοιμάζεσαι ποτέ, δεν μπορείς να το δεχτείς», εξομολογήθηκε.

