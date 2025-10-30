Λαζόπουλος κατά Λιάγκα: “Κινείσαι μεταξύ πονηριάς και κακίας”

Για δεύτερη σεζόν επανήλθε ο Λάκης Λαζόπουλος με το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» και στην πρεμιέρα του ήταν, όπως πάντα, αιχμηρός και εύστοχος στα σχόλιά του.

Σε ένα από τα βίντεο που κλήθηκε να σχολιάσει, είδαμε την αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα απέναντι στον Σταύρο Μπαλάσκα, όταν εκείνος αποκάλεσε τον Βασίλη Μπισμπίκη «ανόητο». Ο παρουσιαστής αντέδρασε λέγοντας πως η λέξη που χρησιμοποιεί είναι «βαριά».

«Όχι, έχει δίκιο ο Γιώργος. Είναι βαριά η λέξη. Γιώργο, βρες την ελαφριά εσύ», σχολίασε ο Λάκης Λαζόπουλος, για να συνεχίσει βλέποντας το απόσπασμα όπου ο Γιώργος Λιάγκας χρησιμοποίησε τη λέξη «βλαξ».

«Ο “βλαξ” είναι πιο ελαφριά λέξη από τον “ανόητο”; Νεύρα, νεύρα, νεύρα, κι ύστερα ήρθε και το χειρότερο», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, με αφορμή το βίντεο όπου η Δέσποινα Βανδή επιβιβάζεται σε περιπολικό, ο Λάκης Λαζόπουλος είπε: «Αυτός ο Μπισμπίκης είναι Αριστερός, πήγε στον Ρούτσι. Αυτή υποτίθεται δεν είναι Αριστερή, αλλά πρέπει κι αυτή να πάρει το μάθημά της: ποιους θα ερωτεύεται. Το καταλάβαμε το αφήγημα; Εσύ νομίζεις ότι είσαι έξυπνος, αλλά είσαι πονηρός και μπερδεύεσαι. Το κάτω σκαλοπάτι του πονηρού είναι η κουτοπονηριά. Το πάνω σκαλοπάτι του πονηρού είναι η κακία. Εκεί κινείσαι, στις τρεις νότες».