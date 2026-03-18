MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Λασκαράκη για τον χωρισμό της με τον Τσιμιτσέλη: Ήταν μία πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, ζούσα σε μία αναμπουμπούλα

|
THESTIVAL TEAM

Μία πάρα πολύ δύσκολη χρονιά πέρασε η Βάσω Λασκαράκη όταν χώρισε με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, σημειώνοντας πως ένιωθε να ζει σε μία αναμπουμπούλα.

Όπως εξήγησε η ηθοποιός, το 2017, πήρε διαζύγιο μετά από πέντε χρόνια γάμου, έχασε μία καλή της φίλη και παράλληλα έπρεπε να ισορροπήσει τη ζωή της με τα πολύωρα γυρίσματα που έκανε για το «Σόι σου», γεγονός που την επηρέασε και την πίεσε πολύ. Παρόλα αυτά, οι δυσκολίες αυτές την έμαθαν πως η ζωή συνεχίζεται και πως πρέπει να διαχειρίζεται τις καταστάσεις με ψυχραιμία.

Η Βάσω Λασκαράκη στη συνέντευξη που έδωσε στο vidcast Rainbow Mermaids, επισήμανε πως είναι άνθρωπος που δεν μιλάει εύκολα για όσα περνάει, επομένως προσπαθούσε να κρύψει από τα οικεία της πρόσωπα πώς ένιωθε και τι συνέβαινε: «Ήταν μια χρονιά περίεργη. Τώρα που το βλέπω από μακριά αναρωτιέμαι πώς αισθανόμουν τότε και πώς το έκανα αυτό. Ήμουν φουλ πιεσμένη, αλλά έκανα εργασιοθεραπεία. Έλεγα ότι πρέπει να είμαι καλά και να μην καταρρακωθώ και να πέσω, οπότε αυτό με κρατούσε σε εγρήγορση. Γενικότερα είμαι άνθρωπος που δεν θέλω ο άλλος να ξέρει τι έχω. Δεν μου αρέσει και πολύ αυτό. Δεν τα λέω εύκολα. Οπότε έλεγα ότι έφταιγε η κούραση. Σίγουρα υπήρχαν μέρες που να ήμουν λίγο πιο πεσμένη και να ρωτούσαν στα γυρίσματα τι έχω αλλά μετά το κατάλαβαν. Ήταν μία χρονιά πάρα πολύ περίεργη, πάρα πολύ δύσκολη. Μου έμαθε ότι η ζωή συνεχίζεται, το τέλος έρχεται μόνο όταν έρχεται πραγματικά το τέλος. Όλα στη ζωή έρχονται για κάποιο λόγο, πρέπει να τα ξεπεράσεις και να τα διαχειρίζεσαι με ψυχραιμία. Αυτό που έμαθα εκείνη την χρονιά είναι ότι το μεγαλύτερο προτέρημα σε αυτή τη ζωή είναι να είσαι ευέλικτος για να μπορείς να διαχειριστείς τις καταστάσεις με ψυχραιμία και να μπορείς να επιβιώσεις μέσα στην ασάφεια. Είναι κάτι που όλους τους ανθρώπους τους βασανίζει και εγώ είμαι ένας άνθρωπος θέλω να ξέρω τι μου γίνεται και ζούσα σε μία ασάφεια, σε μία θολούρα και μία αναμπουμπούλα. Αυτό με βοήθησε να λέει πως ό,τι είναι να γίνει θα γίνει και ό,τι μπορώ κάνω, μέρα με τη μέρα. Νομίζω ότι λειτούργησε. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα λειτουργήσει», είπε.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

