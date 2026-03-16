Λάμπρος Κωνσταντάρας: Θα μπορούσε να γίνει ταινία η ζωή του παππού μου, ο κόσμος δεν ξέρει ούτε το 1/10 από αυτά που είχε ζήσει

Το ενδεχόμενο να γίνει ταινία η ζωή του παππού του κλήθηκε να σχολιάσει ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής εξήγησε πως θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτή η ιδέα, αφού ο κόσμος γνωρίζει ελάχιστα από όσα έζησε ο αείμνηστος ηθοποιός. Παρόλα αυτά, δεν πρόκειται για μία ιδέα που έχει επεξεργαστεί ιδιαίτερα και δεν τον βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. 

«Αυτές τις δύο μέρες, που γεννήθηκε και που έφυγε, δεν τις ξεχνάμε. Θα μπορούσε πολύ άνετα να γίνει ταινία η ζωή του παππού μου, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει ούτε το 1/10 από αυτά που έχει ζήσει αυτός ο άνθρωπος. Θα μπορούσε να γίνει, αλλά το αν θα θέλαμε, είναι άλλο κομμάτι που δεν το έχω σκεφτεί, αλλά είμαι μάλλον προς το όχι», ανέφερε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiοrno», το πρωί της Δευτέρας 16 Μαρτίου.

Μεταξύ άλλων, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας τοποθετήθηκε σχετικά με τις αλλαγές που γίνονται σε εκπομπές του OPEN, λέγοντας: «Το Real View είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πρότζεκτ. Μπορεί ο κόσμος να το αγκαλιάσει περισσότερο το μεσημέρι. Είμαι φαν του Θανάση Πάτρα, είμαι σίγουρος ότι θα κάνει πολύ ωραίο σόου την Κυριακή. Δεν είναι υποβάθμιση η μετακίνηση του Θανάση Πάτρα, τον έβαλαν Κυριακή, αλλά στην prime time».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 03:15

