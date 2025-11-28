Λάμπρος Κωνσταντάρας: Τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι πολύ δύσκολα – Η μητέρα μου τραβάει το μεγάλο ζόρι

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα» ήταν σήμερα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, σε μια εφ όλης της ύλης κουβέντα με την Κατερίνα Καινούργιου.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τα φετινά Χριστούγεννα που θα είναι τα πρώτα χωρίς τον πατέρα του.

«Με πετυχαίνεις σε μια πολύ καλή και δύσκολη περίοδο. Τα Χριστούγεννα για μένα είναι χαρά, τα απολαμβάνω πάντα, δεν είναι μελαγχολία.

Δεν μπορώ να σου πω πώς θα είναι τα φετινά, γιατί είναι τα πρώτα χωρίς τον πατέρα μου και φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ δύσκολα. Θα είναι πολύ δύσκολα από εδώ και πέρα για πάντα.

Η μητέρα μου τραβάει το μεγάλο ζόρι. Ήταν 60 χρόνια μαζί με τον πατέρα μου, από το γυμνάσιο μαζί», είπε μεταξύ άλλων ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.