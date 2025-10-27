Λάμπρος Κωνσταντάρας: Συγκινεί η ανάρτησή του για τον Δημήτρη Κωνσταντάρα – “Εμείς φέτος δεν θα γιορτάσουμε”

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, στις 24 Αυγούστου 2025, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του. Ο μονάκριβος γιος του, Λάμπρος Κωνσταντάρας, αναφέρθηκε στον χαμό του μέσω του Instagram κάνοντας μία συγκινητική ανάρτηση.

Ο παρουσιαστής του OPEN που απολαμβάνουμε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» ανήμερα του Αγίου Δημητρίου δημοσίευσε μία φωτογραφία του πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα, αναφέροντας ότι φέτος η οικογένειά του δεν γιορτάζει. Έτσι, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δέχτηκε άπειρα μηνύματα συμπαράστασης από τους διαδικτυακούς του φίλους.

«Χρόνια πολλά σε όλους τους Δημήτρηδες. Εμείς φέτος πρώτη φορά δεν θα γιορτάσουμε», έγραψε ο γνωστός παρουσιαστής ως λεζάντα στην ανάρτησή του στο Instagram.