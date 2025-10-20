MENOY

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η Άρια Καλύβα είναι περιζήτητη, έχει φοβερό ρεπορτάζ

THESTIVAL TEAM

Στην εκπομπή Breakfast@star και τον Ηλία Σκουλά παραχώρησε δηλώσεις ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής απάντησε για την Άρια Καλύβα που θα ενταχθεί στο «Ραντεβού το ΣΚ».

«Όταν το ανακοινώσει το κανάλι, θα είναι επίσημο. Μου αρέσει η ιδέα να έρθει η Άρια στην εκπομπή, είναι εξαιρετική ρεπόρτερ και περσόνα. Υπάρχει καλή διάθεση από όλες τις πλευρές. Η Άρια είναι περιζήτητη, χτύπησε το τηλέφωνό της και για άλλα πράγματα.

Μακάρι να έρθει σε εμάς, θα μας κάνει καλό. Δεν γίνεται τίποτα στην εκπομπή χωρίς να συμφωνήσουν όλες οι πλευρές. Έχει φοβερό ρεπορτάζ, είναι δύναμη η Άρια. Χαίρομαι που το κανάλι ποντάρει σε αυτή την εκπομπή και τη στηρίζει», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

