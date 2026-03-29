Λάκης Λαζόπουλος: Η Μαρινέλλα είναι ένα σπάνιο κρύσταλλο – Δεν πρόκειται να σιγήσει

Ο Λάκης Λαζόπουλος μίλησε για τη Μαρινέλλα, το απόγευμα της Κυριακής, στον αέρα της εκπομπής “Εξελίξεις τώρα” με την Αναστασία Γιάμαλη στο Μεγάλο Κανάλι.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο λαοφιλής καλλιτέχνης αναφέρθηκε από καρδιάς στην μακρόχρονη γνωριμία και φιλία με την αείμνηστη αοιδό ενώ εστίασε και στον τελευταίο ενάμιση χρόνο ζωής της.

Ειδικότερα, ο Λάκης Λαζόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “στο Ηρώδειο είναι το τέλος της, εκεί, το ουσιαστικό της τέλος. Τώρα, είναι ο τελευταίος ασπασμός. Η Μαρινέλλα έδωσε χρόνο στα παιδιά της να την εξυπηρετήσουν, γιατί δεν είχε τον χρόνο όλον αυτόν για να τους δώσει τη δυνατότητα να κάνουν τα πράγματα που θα ήθελαν γι’ αυτήν”.

“Έχω την εντύπωση ότι η Μαρινέλλα τα τακτοποίησε έτσι γιατί ήθελε να δώσει τον απόλυτο χρόνο στην οικογένεια της να την έχει αυτή. Να είναι ενάμιση χρόνο εκεί και να ασχολούνται και να της δίνουν αυτό που μπορούν. Νομίζω ότι καταλάβαινε, ένιωθε, δεν χρειαζόταν να μιλούσε γιατί, αν αυτή μιλούσε, έπρεπε και να τραγουδήσει”.

“Η Μαρινέλλα είναι ένα σπάνιο κρύσταλλο και θέλω να μείνει στην ιστορία σαν ένα σπάνιο κρύσταλλο. Δεν πρόκειται να σιγήσει γιατί φωνές σαν την Μαρινέλλα δεν σιγούν” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Λάκης Λαζόπουλος στην ενημερωτική εκπομπή του MEGA.