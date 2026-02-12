Λάκης Λαζόπουλος για Τέμπη: Είναι σαφές ότι σκοτώθηκαν 57 άτομα; Είναι σαφές ότι κανείς δεν τιμωρήθηκε;

Με αφορμή την κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού να προαναγγείλει την ίδρυση κόμματος, ο Λάκης Λαζόπουλος σχολίασε αιχμηρά τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε ο Γιώργος Λιάγκας πρόσφατες τοποθετήσεις της στο νέο επεισόδιο για το “Αλ Τσαντίρι Νιουζ” που ήρθε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες το βράδυ της Τετάρτης.

Μάλιστα, αφού πρόβαλλε ένα μικρό απόσπασμα στο οποίο και ο παρουσιαστής της πρωινής ζώνης του ΑΝΤ1 αποκάλεσε “Κάρυ” την Μαρία Καρυστιανού, ο λαοφιλής καλλιτέχνης απασφάλισε στον αέρα του MEGA τονίζοντας τα εξής.

“Η Κάρυ! Αν λες τον Κυριάκο Κούλη, τότε ναι και την Καρυστιανού Κάρυ. Να τα κλείσουμε αυτά τα πράγματα, ένα ένα. Το ‘χεις δει ηγεσία και μετά παίρνεις απόφαση εσύ, ο κ. Λιάγκας, τι αισθάνονται όλοι οι άνθρωποι”.

“Δεν κορόιδεψε την Αριστερά, καμία Αριστερά. Και κυρίως καμία Δεξιά. Σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι στα Τέμπη; Είναι σαφές ότι μπαζώθηκε το μέρος; Είναι σαφές ότι πετάχτηκαν τα κόκκαλα των ανθρώπων; Είναι σαφές ότι απαγορεύτηκε να γίνει DNA; Είναι σαφές ότι υπήρχε πυρόσφαιρα; Είναι σαφές ότι δεν δούλευαν 150 κάμερες στη διαδρομή της εμπορικής αμαξοστοιχίας;”.

“Είναι σαφές ότι σβήστηκαν τα βίντεο; Και είναι σαφές ότι όλα αυτά τα γνώριζε η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης; Είναι σαφές ότι κανείς δεν τιμωρήθηκε;” αναρωτήθηκε ο Λάκης Λαζόπουλος σ’ αυτό το on air ξέσπασμα στο νέο επεισόδιο για το “Αλ Τσαντίρι” του.