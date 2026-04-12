Λάκης Γαβαλάς: Θεώρησα ότι έχω ζήσει τρεις ζωές και κάποιος πήγε τότε πρόωρα να με θάψει

Ο Λάκης Γαβαλάς παραχώρησε συνέντευξη στην Κατερίνα Στικούδη και στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή f+ΖΗΝ που προβλήθηκε, την Κυριακή του Πάσχα, στο πρόγραμμα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο γνωστός σχεδιαστής μόδας αναφέρθηκε αφενός στη θεώρηση που φέρει γύρω από τις αισθητικές επεμβάσεις και αφετέρου στην αλλαγή κοσμοθεωρίας μετά τη φυλακή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Λάκης Γαβαλάς σημείωσε χαρακτηριστικά πως “έχω κάνει ψιλοπράγματα. Εμένα δεν μ’ αρέσει όταν ένας άνθρωπος κάνει αισθητικές επεμβάσεις, ειδικά αυτό συμβαίνει στους άνδρες, που αλλάζουν τον χαρακτήρα του. Αν αλλάξεις τον χαρακτήρα σου γιατί θεωρείς ότι είσαι ένας άλλος, λες… δεν με βλέπεις, τώρα, εμένα που ‘χω γίνει ένας γόης; Έχω κάνει μύτη, αυτιά, και τέτοια. Εάν δεν αλλάξει τον χαρακτήρα, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει”.

“Εγώ δεν έχω κάνει κάτι ιδιαίτερο και αυτό φαίνεται από τα χέρια μου, από το σώμα μου. Δηλαδή νομίζω ότι έχω μια αρμονία”.

“Κάθε μέρα που ζω, μετά ειδικά από τη φυλακή, τη θεωρώ μεγάλο δώρο του θεανθρώπου που μ’ έχει φέρει και μ’ έχει φτιάξει έτσι. Είχα κάνει στη ζωή μου μέχρι τότε, θεώρησα ότι έχω ζήσει τρεις ζωές και κάποιος πήγε τότε πρόωρα να με θάψει. Και γω αναστήθηκα ξανά, βρήκα ξανά το παιδί μέσα μου” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Λάκης Γαβαλάς στη νέα του συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Στικούδη.