Λάκης Γαβαλάς για Άννα Βίσση: Την ήθελα διαφορετική να μη διαλαλεί συνέχεια “τώρα στο ΟΑΚΑ, τώρα εδώ, τώρα εκεί”

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα η Άννα Βίσση, καθώς βρίσκεται σε φάση αλλαγών! Δημιούργησε τη δική της εταιρεία παραγωγής, αποχαιρέτησε το Hotel Ερμού, σταμάτησε να συνεργάζεται με τον κιθαρίστα της, Κάρλος Πέρεζ και τον τραγουδιστή Νικόλα Ραπτάκη και η φιλία της με την Χριστίνα Πολίτη έφτασε στο τέλος της. Ο Λάκης Γαβαλάς που γνωρίζει καλά τη δημοφιλή τραγουδίστρια σχολίασε τα πάντα και είπε τη γνώμη του για εκείνη.

Ο γνωστός σχεδιαστής και κριτής του GNTM μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1. Τα όσα σχολίασε ο Λάκης Γαβαλάς για την Άννα Βίσση αλλά και τη Χριστίνα Πολίτη προβλήθηκαν το πρωί της Μεγάλης Τρίτης (07.04.2026).

«Η Άννα Βίσση και η Χριστίνα Πολίτη είχανε μία ρήξη στη σχέση, στη φιλία τους, μετά από 30 χρόνια. Καλά, αυτό το ‘ξερα εγώ πριν έξι μήνες, δεν είναι τωρινό για μένα. Είναι αυτή η ρήξη της ρήξης…», είπε αρχικά.

«Εμένα αυτή τη στιγμή με αγγίζουνε η Rosalia, η Tyla, η Dua Lipa. Ίσως θα ήθελα να ξέρω τις ζωές αυτών των ανθρώπων που είναι τόσο άρτιοι. Οπότε, για αυτά τα άλλα πράγματα, πραγματικά, ίσως κι η απόσταση που κι εγώ έχω με κάποιους καλλιτέχνες, που αυτοί μπορεί να θέλησαν να μην έχουν επαφές μαζί μου, μου έκανε καλό τελικά. Νομίζω λοιπόν -και θα συστήσω και στη Χριστίνα Πολίτη- όπως και της το είπα κι εκείνης ότι “κοίταξε να δεις, τα πράγματα στη ζωή αλλάζουν. Θέλουμε φρέσκο αέρα”. Το θέμα είναι να μη σου λείπει κάποιος που σου λέει “φεύγω”», πρόσθεσε.

«Αυτό το ‘χα ακούσει (σ.σ. ότι έχει κόψει πολλές σχέσεις με κοντινούς ανθρώπους). Από τότε μάθαινα και για μένα και κάποιοι άλλοι μου είπανε “κι εμείς και εκείνο και το άλλο”. Αλλά είναι μέσα σε αυτή τη φάση, που σου λέω, ότι κάποιος θέλει να κάνει αλλαγές», δήλωσε ακόμα ο Λάκης Γαβαλάς για την Άννα Βίσση.

Όταν ερωτήθηκε για το τέλος της συνεργασίας της Άννας Βίσση με τον Κάρλος Πέρεζ, είπε: «Αυτό δεν το ήξερα, αν είχαν μαλώσει. Αυτά είναι τα κουτσομπολιά που ακούγονται γύρω γύρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν γίνονται για το τίποτα, γιατί είναι λιγάκι προκλητικό όλο το θέμα. Αλλά σίγουρα είναι για το καλό της συγκεκριμένης καλλιτέχνιδος, που τη θαυμάζω πάρα πολύ, αυτό το ξέρει. Από ‘κει και πέρα δίνω άφεση αμαρτιών, ίσως είναι η αναρχία της δεκαετίας, θα της κάνει καλό…».

«Τη στιγμή που θέλει να πάρεις όλον τον κόσμο, δηλαδή δεν είσαι ο Λεξ, δεν είσαι η Dua Lipa, είσαι ένας εμπορικός καλλιτέχνης, φυσικά θα πρέπει να δίνεσαι κάτω αυτό τον τρόπο. Εγώ το κατανοώ. Τώρα από εκεί και πέρα, αν αρέσει ή όχι; Σε μένα ας πούμε δεν αρέσει πια. Την Άννα μου την ήθελα να είναι διαφορετική. Να είναι αλλιώτικη. Να μη διαλαλεί συνέχεια “τώρα στο ΟΑΚΑ, τώρα εδώ, τώρα εκεί”. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν το ‘χει ανάγκη. Κατάλαβες; Ούτε το ξανθό μαλλί που ‘ναι έτσι, ούτε το διακοσμημένο μικρόφωνο…

Αυτά τα λέω με πάρα πολλή αγάπη. Αυτό που έζησα μαζί της στο Μαϊάμι, στο Λος Άντζελες, θέλω να τη βλέπω εκεί να πηγαίνει. Όχι σε ένα μαγαζί, μικρότερο, μεγαλύτερο… Ή ακόμα και στο ΟΑΚΑ. Κι ο Λεξ έκανε χαμό στο ΟΑΚΑ χωρίς να βγαίνει σε τηλεοράσεις, χωρίς να κάνει gossip», είπε ακόμα ο Λάκης Γαβαλάς.