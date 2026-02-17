Κυριακίδης- Μουρίκη: Ψάχνουμε το μυστικό της κοινής μας συνύπαρξης μετά από τόσα χρόνια

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και η Έφη Μουρίκη έκαναν δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες με αφορμή την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ».

Η Έφη Μουρίκη χαρακτήρισε το έργο «δύσκολο, σπουδαίο και ανεπανάληπτο», τονίζοντας ότι έχει αφήσει το στίγμα του στο παγκόσμιο θέατρο.



Ο σύζυγός της, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, σχολίασε: «Αυτό που μπορεί να κερδίσουμε από το συγκεκριμένο έργο είναι πρώτα να ενδιαφερθούμε για εμάς, να μάθουμε τις αλήθειές μας και μετά να ενδιαφερθούμε για τον άνθρωπό μας. Για να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε, αλλιώς δεν θα βγάλουμε άκρη».

Σε ερώτηση για το αν έχουν βρει το μυστικό της σχέσης τους, ο Κυριακίδης απάντησε: «Ψάχνουμε το μυστικό της κοινής μας συνύπαρξης μετά από τόσα χρόνια».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και περίπου 37 χρόνια και θεωρείται ένα από τα πιο αγαπημένα του καλλιτεχνικού χώρου.