Κριστίνα Άπλγκεϊτ: Καθηλωμένη στο κρεβάτι – Η μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας και η σχέση με την κόρη της

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ αποκάλυψε πως είναι πλέον καθηλωμένη στο κρεβάτι της εξαιτίας των συνεχιζόμενων πόνων, καθώς συνεχίζει τη μάχη της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Married… with Children» έκανε την εξομολόγηση σε συνέντευξή της στο People, που δημοσιεύτηκε την Τρίτη, μιλώντας για το πώς προσπαθεί ακόμη να συνοδεύει την κόρη της, Σέιντι, στο σχολείο και στις δραστηριότητές της.

«Θέλω να την πηγαίνω. Είναι το αγαπημένο μου πράγμα να κάνω. Είναι ο μόνος χρόνος που έχουμε μαζί οι δυο μας», είπε. «Λέω στον εαυτό μου: “Απλώς πήγαινέ τη με ασφάλεια και γύρνα σπίτι για να ξαναμπείς στο κρεβάτι”. Και αυτό κάνω».

«Η ζωή δεν είναι τυλιγμένη με φιόγκο»

Η ηθοποιός, 54 ετών, ανέφερε πως ο περιορισμός στο δωμάτιό της την έχει κάνει πιο αφοπλιστικά ειλικρινή.

«Η ζωή μου δεν είναι τυλιγμένη με φιόγκο», είπε. «Οι ζωές των ανθρώπων, συγγνώμη για την έκφραση, μερικές φορές είναι χάλια. Είμαι όσο πιο ειλικρινής και ωμή μπορώ».

Η Άπλγκεϊτ έχει αποκτήσει την 15χρονη Σέιντι με τον σύζυγό της, Μάρτιν ΛεΝόμπλ.

Η διάγνωση και οι επιπτώσεις της νόσου

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας, μια ασθένεια που προκαλεί αδυναμία, μούδιασμα, δυσκολία στο περπάτημα και προβλήματα όρασης, τον Αύγουστο του 2021.

«Ήταν δύσκολος δρόμος. Αλλά, όπως όλοι ξέρουμε, ο δρόμος συνεχίζει. Εκτός αν κάποιος ανόητος τον μπλοκάρει», είχε γράψει τότε στο X.

Έκτοτε έχει ενημερώσει κατά διαστήματα τους θαυμαστές της για την πορεία της υγείας της, αποκαλύπτοντας τον περασμένο Αύγουστο ότι νοσηλεύτηκε με «τόσο πολύ πόνο», εξαιτίας λοίμωξης στα νεφρά.

«Μπορώ μετά βίας να φτάσω στο μπάνιο»

Στο podcast της «MeSsy», η Άπλγκεϊτ είχε περιγράψει πως κάποια βράδια «ούρλιαζε» από τον πόνο. «Αυτή τη στιγμή μπορώ μετά βίας να φτάσω στο μπάνιο, είναι το χειρότερο, αλλά τέλος πάντων», είχε πει.

Η ίδια έχει μιλήσει και για το πώς η ασθένεια έχει επηρεάσει την κόρη της.

«Την βλέπω να με κοιτά όταν είμαι στο κρεβάτι και δεν μπορώ να κουνηθώ, ή όταν θέλω να πάω να της πω καληνύχτα αλλά δεν μπορώ να περπατήσω στον διάδρομο γιατί τα πόδια μου δεν λειτουργούν εκείνη την ημέρα», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, είναι σαν η Σέιντι «να έχει χάσει τη μαμά που είχε» — μια γυναίκα «υγιή, που έτρεχε, έκανε Peloton και χόρευε».

Ωστόσο, η κόρη της τη στηρίζει όσο μπορεί, βοηθώντας τη όταν βρίσκονται έξω και με τη χρήση μπαστουνιού.

Πηγή: New York Post, enikos.gr