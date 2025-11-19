Κρεμλίδου: Κατέθεσε αγωγή 50.000 ευρώ εναντίον του αστυνομικού που φέρεται να διέρρευσε την φωτογραφία της στην υπόθεση revenge porn

Η Έλενα Κρεμλίδου αμέσως μετά την δικαίωσή της για την υπόθεση revenge porn, η οποία και άνοιξε το 2018 και κατέθεσε αγωγή 50.000 ευρώ εναντίον του αστυνομικού που φέρεται να διέρρευσε την φωτογραφία της.

Η αποκάλυψη, έγινε το πρωί της Τετάρτης (19/11) μέσω της εκπομπής “Super Κατερίνα”.

Η αγωγή κατατέθηκε μέσω της δικηγόρου της, ενώ το ποσό θα το δώσει σε σωματείο στην Πάτρα για κακοποιημένες γυναίκες.

Όπως δηλώνει η ίδια, η φωτογραφία της αυτή είναι σε πορνογραφικά sites και στο διαδίκτυο και δεν μπορεί να σβηστεί.

