Κρεμλίδου: Κατέθεσε αγωγή 50.000 ευρώ εναντίον του αστυνομικού που φέρεται να διέρρευσε την φωτογραφία της στην υπόθεση revenge porn
THESTIVAL TEAM
Η Έλενα Κρεμλίδου αμέσως μετά την δικαίωσή της για την υπόθεση revenge porn, η οποία και άνοιξε το 2018 και κατέθεσε αγωγή 50.000 ευρώ εναντίον του αστυνομικού που φέρεται να διέρρευσε την φωτογραφία της.
Η αποκάλυψη, έγινε το πρωί της Τετάρτης (19/11) μέσω της εκπομπής “Super Κατερίνα”.
Η αγωγή κατατέθηκε μέσω της δικηγόρου της, ενώ το ποσό θα το δώσει σε σωματείο στην Πάτρα για κακοποιημένες γυναίκες.
Όπως δηλώνει η ίδια, η φωτογραφία της αυτή είναι σε πορνογραφικά sites και στο διαδίκτυο και δεν μπορεί να σβηστεί.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Τι είναι το υποστέλεχος Κ της γρίπης που εξαπλώνεται ταχύτατα – “Πρέπει όλοι να εμβολιαστούν” τονίζει καθηγητής Πνευμονολογίας
- Super League: Ποιος σφυρίζει το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Άρη
- Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο κοντά στις ακτές της Βρετανίας: “Είμαστε έτοιμοι” λέει ο υπ. Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου