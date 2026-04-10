Κωστής Σαββιδάκης: Έχασα την ανιψιά μου όταν ήταν 7 ετών, δούλεψα με 220 πιτσιρίκια εκείνο το καλοκαίρι, ήταν δώρο για την απώλεια της μικρής

Μια ιδιαίτερα εξομολόγηση έκανε ο Κωστής Σαββιδάκης το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης (8/4) στην Αθηναΐδα Νέγκα και στην εκπομπή «Καλύτερα αργά», μιλώντας για την πίστη του. Ο έμπειρος ηθοποιός αναφέρθηκε στην απώλεια της ανιψιάς του σε ηλικία μόλις επτά ετών, ενώ περιέγραψε πώς βίωσε εκείνη την περίοδο.

«Έχω περάσει και έχω πει “υπάρχεις;”. Τσαντιζόμαστε με κάποια πράγματα, μας εκνευρίζει και λες “γιατί σε μένα;”», παραδέχτηκε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Είχα χάσει την ανιψιά μου όταν ήταν επτά ετών. Εκείνο το διάστημα είχα κλείσει μία δουλειά σε ένα παιδικό ξενοδοχείο στην Κρήτη και μου είχε φύγει τελείως από το μυαλό».

Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της σεζόν, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα που τον έκανε να αλλάξει στάση. «Με παίρνει και μου λέει “σας περιμένουμε”. Λέω “δεν γίνεται όπως είμαι”… Με έφερε στο φιλότιμο και πήγα. Ήταν το μεγαλύτερο δώρο που πήρα για την απώλεια της μικρής. Με 220 πιτσιρίκια για σχεδόν τρεις μήνες. Εκεί είπα “υπάρχεις;”. Ναι, υπάρχει. Με κάποιο τρόπο μαλακώνει τις πληγές. Δεν σβήνει η πληγή».

Κωστής Σαββιδάκης

