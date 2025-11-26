Κώστας Τσουρός: Όταν έχεις στο μυαλό σου τη Ναταλία Γερμανού δεν σκέφτεσαι τον Φρέντυ, το κάνουν για να στάξουν τη χολή τους

Ο Κώστας Τσουρός σχολίασε στην εκπομπή «Το ’χουμε!» τις δηλώσεις της Ναταλίας Γερμανού ότι «ακόμα λαμβάνει σχόλια πως είναι η ντροπή του πατέρα της», υπερασπιζόμενος ανοιχτά τη διαδρομή της.

Ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, τόνισε ότι η Ναταλία Γερμανού έχει κατακτήσει μια αυτόφωτη, τριαντάχρονη πορεία που δεν εξαρτάται από το επώνυμό της και πως όσοι επιμένουν να την μειώνουν απλώς μένουν εγκλωβισμένοι στο παρελθόν.

«Εγώ, μιλώντας εν τιμή, έχω ξεχάσει ότι η Ναταλία Γερμανού είναι η κόρη του Φρέντυ Γερμανού. Όταν έχεις στο μυαλό σου τη Ναταλία, δεν σκέφτεσαι τον Φρέντυ. Όλοι αυτοί που γράφουν ότι “αν δεν ήταν ο Φρέντυ δεν θα ’σουν τίποτα και θα ’σουν πωλήτρια σε σούπερ μάρκετ”, ή έχουν μείνει στην εποχή του Φρέντυ και έχουν χάσει ποια είναι η Ναταλία, ή απλά το κάνουν για να στάξουν τη χολή τους», σχολίασε αρχικά ο Κώστας Τσουρός

Και πρόσθεσε: «Δεν είναι κακό φυσικά ότι είναι η κόρη του Φρέντυ Γερμανού και ούτε εκείνη το έχει αποτάξει, πάντα μιλάει για τον πατέρα της με τα καλύτερα λόγια και τον έχει μέσα της. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι για άλλα 500 χρόνια η Ναταλία Γερμανού θα είναι “η κόρη του Φρέντυ Γερμανού”. Στην εκκίνηση μπορεί να το πει κάποιος, αλλά την επέβαλες ένα, δύο, τρία, πέντε χρόνια. Δόξα τω Θεώ, είναι 30 χρόνια».