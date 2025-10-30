MENOY

Κώστας Τσουρός: Μου έχει ρίξει χυλόπιτα η Κατερίνα Καινούργιου

THESTIVAL TEAM

Μία ιστορία για την Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε στον τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής «Το΄χουμε» ο Κώστας Τσουρός.

Σύμφωνα με τα λόγια του πριν από πολλά χρόνια είχε γίνει μια κουβέντα ανάμεσα στην Κατερίνα Καινούργιου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, με τον Κώστα Τσουρό να μπαίνει στο επίκεντρο, για τον οποία η γνωστή παρουσιάστρια φαίνεται πως δεν είχε και την… καλύτερη άποψη.

«Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είχε μια στήλη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου με τον ίδιο να την ρωτά κάτι για εμένα μια ερώτηση η οποία δεν λέγεται στον “αέρα” και μου είχε ρίξει τέτοια χυλόπιτα που ακόμα την θυμάμαι», ανέφερε στην εκπομπή του ο γνωστός παρουσιαστής.

Υπενθυμίζεται πως εκείνη την περίοδο ο ίδιος βρισκόταν στο πάνελ της εκπομπής «Το πρωινό» με την Φαίη Σκορδά.

