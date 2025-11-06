Κώστας Τσουρός για Σοφία Μουτίδου: Ντροπή να εκμεταλλεύεσαι τέτοιου είδους ευαίσθητα θέματα για να γυρίσεις τούμπα μια κατάσταση

Αναστάτωση έχει προκαλέσει η τοποθέτηση της Σοφίας Μουτίδου στον αέρα του Real View, χθες το βράδυ. Μάλιστα, ο Κώστας Τσουρός μέσα από την εκπομπή του «Το ΄χουμε» το απόγευμα της Πέμπτης ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, σχολιάζοντας πως είναι «είναι ντροπή να εκμεταλλεύεσαι τέτοιου είδους ευαίσθητα θέματα».

Η Σοφία Μουτίδου επέλεξε χθες το βράδυ να υπερασπιστεί τον εαυτό της για την αιφνιδιαστική αποχώρηση του Απόστολου Γκλέτσου, βάζοντας στο τραπέζι εκφράσεις όπως «κλινική εικόνα» – γεγονός που πυροδότησε τη συζήτηση ακόμα περισσότερο για το «τι επιτρέπεται να λέγεται στον τηλεοπτικό αέρα».

«Είχε κάθε δικαίωμα η Σοφία Μουτίδου, από τη στιγμή που έχει αυτό το βήμα, να απαντήσει και να δώσει τη δική της εξήγηση. Αυτό που συνέβ, διότι φαντάζομαι ότι, όπως είπε και η ίδια, δέχτηκε πάρα πολλά μηνύματα που της είπαν ότι είχε δίκιο Απόστολος Γκλέτσος και είχε την ανάγκη να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό.

Τώρα για τα ψυχολογικά κι αυτά που είπε, τα είπαν όλοι οι συνάδελφοι και τα είπατε κι εσείς. Δεν θα πω εγώ, γιατί πραγματικά είναι ντροπή να βγάζουμε διάγνωση στον αέρα, ειδικά όταν δεν είμαστε ψυχίατροι – ψυχολόγοι. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το έβαλα στην κουβέντα γιατί είναι αυτονόητο», σχολίασε αρχικά ο Κώστας Τσουρός.

Προσθέτοντας: «Από κει και πέρα όμως, είναι ντροπή να εκμεταλλεύεσαι τέτοιου είδους ευαίσθητα θέματα για να γυρίσεις τούμπα μια κατάσταση που συνέβη και την είδαμε όλοι μπροστά στα μάτια μας. Εγώ αυτό έχω να πω, ένα συγγνώμη και νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα».