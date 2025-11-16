Κώστας Τουρνάς: Είχα πει στον Νίκο Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής

Καλεσμένος στην πρεμιέρα της εκπομπής “Αστερόσκονη” στο Action24 ήταν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (15/11) ο Κώστας Τουρνάς. Ο σπουδαίος τραγουδιστής και τραγουδοποιός ξεδίπλωσε το κουβάρι της μακρόχρονης πορείας του και μίλησε για την επαγγελματική και προσωπική του ζωή, τις επιτυχίες, τις αποτυχίες, τον έρωτα και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε.

«Νιώθω ευλογημένος που ασχολούμαι με το τραγούδι, στα δύσκολα όμως «γονατίζω». […] Δεν μου ταιριάζει η πολιτική, ασχολήθηκα σε μια επιπόλαιη στιγμή της ζωής μου. […] Είμαστε εχθρικοί σε οτιδήποτε δεν «αγγίζει» τις επιλογές μας, αφετηρία η ομοφυλοφιλία», δήλωσε σε διάφορα σημεία της συνέντευξης ο Κώστας Τουρνάς.

«Ζούμε σε μια οδυνηρή εποχή με τραγική οικονομία, όποιος αντέξει, αντέχει τα πάντα. […] Στην μεταπολίτευση έγραφα με ψευδώνυμο λαϊκά τραγούδια ώστε να βιοπορίζομαι και να μην με παρεξηγεί το κοινό μου. Πέρασα δύσκολα οικονομικά αλλά έχω άγνοια φόβου, δεν το είδα συγκριτικά, ούτε τα παράτησα», εξομολογήθηκε σε άλλο μέρος.

«Αν δεν ερωτευόμουν με όλη μου την ψυχή δεν έβρισκα κανέναν λόγο να ασχοληθώ. Είναι ιερό το να χάσεις τον εαυτό σου για έναν έρωτα, το κάνεις και με τις 5 αισθήσεις», παραδέχεται χαρακτηριστικά ο Κώστας Τουρνάς.

Σε ερώτηση για τους τράπερς και την επιτυχία που σημειώνει το είδος στη μουσική σκηνή τα τελευταία χρόνια, ο τραγουδιστής απαντά: «Με γοητεύει η ανησυχία των τράπερ, καταφέρνουν να εκφράζονται και έχουν κάτι να προσφέρουν στον κόσμο».

«Από τους σημερινούς καλλιτέχνες ξεχωρίζω φωνές. Στον Νίκο Οικονομόπουλο είχα πει τότε που είχα πάει καλεσμένος στον Τελικό του Dream Show ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής. Εξεπλάγην. Θεωρούσα ότι ήδη ήταν ώριμος και εξαιρετικά ικανός. Δεν είναι ο μόνος, είναι πολλοί που είναι χαρισματικοί ερμηνευτικά», τόνισε ο Κώστας Τουρνάς.