Κώστας Σόμμερ μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο: Μεγαλώνουμε, το οξυγόνο μου έπεσε στο 90

Εξιτήριο από το νοσοκομείο, έπειτα από ολιγοήμερη νοσηλεία με πνευμονία, πήρε ο Κώστας Σόμμερ και το τηλεοπτικό συνεργείο του Happy Day ήταν εκεί για να του αποσπάσει κάποιες δηλώσεις.

Ο γνωστός ηθοποιός και επιχειρηματίας μίλησε για τη σύντομη περιπέτεια υγείας που τον οδήγησε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.

«Αν είσαι λίγο πιο δυναμικός, υπερβαίνεις τα όριά σου και δεν το καταλαβαίνεις. Αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Ήρθα με χαμηλό οξυγόνο και το βράδυ έπεσα στο 90. Με “έψησε” ο γιατρός που μου είπε “αν θες να πας σπίτι σου, πήγαινε, αλλά το βράδυ θα πέσει το οξυγόνο σου κι άλλο και θα σε φέρουν εδώ, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα”. Αν δεν επέμενε η γυναίκα μου, δεν θα πήγαινα στον γιατρό και τα πράγματα θα ήταν αλλιώς», είπε αρχικά ο Κώστας Σόμμερ.

«Δεν είναι ότι φοβάμαι τους γιατρούς αλλά θεωρώ ότι… καταλαβαίνω αυτό που έχω. Είχα βήχα, ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και έλεγα ότι δεν είμαι καλά», περιέγραψε στον ρεπόρτερ, Αλέξανδρο Ρούτα.

«Μεγαλώνουμε, αυτό θα πω εγώ. Θέλει προσοχή για τις επόμενες ημέρες, για να μην κολλήσω τίποτα άλλο», παραδέχθηκε κλείνοντας τις δηλώσεις του ο Κώστας Σόμμερ, ανυπομονώντας να γυρίσει σπίτι και να παίξει με τα παιδιά του.