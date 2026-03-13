Κώστας Σόμμερ: Δεν ήθελα με τίποτα να έχω μια χαλασμένη οικογένεια

Την επιθυμία να θέσει γερά θεμέλια σε ό,τι αφορά την οικογένειά του, εξέφρασε ο Κώστας Σόμμερ, αναφέροντας πως προσπαθεί να μειώσει τις πιθανότητες να διαταραχτεί η ισορροπία ανάμεσά τους.

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου, ο ηθοποιός και η σύζυγός του, Βαλεντίνη Παπαδάκη ήταν καλεσμένοι στο «Happy Day», όπου μεταξύ άλλων μίλησαν για την απόφαση να αποκτήσουν μαζί παιδιά.

Από τη μεριά του ο Κώστας Σόμμερ εξήγησε ότι ήθελε πάντα να γίνει πατέρας, ωστόσο όσο περνούσαν τα χρόνια και πριν γνωρίσει τη σύζυγό του, έβλεπε τις πιθανότητες να μειώνονται. Όπως είπε ο ίδιος:  «Εγώ το ήθελα πάρα πολύ να κάνω οικογένεια. Απλά είμαι άνθρωπος της λογικής σε αυτά. Έβαζα κάτω μαθηματικά και σκεφτόμουν αν βγει αυτό, έλεγα ότι αυτό δεν έχει πολλές πιθανότητες να πετύχει και έλεγα “άστο τώρα”. Δεν ήθελα με τίποτα μια χαλασμένη οικογένεια, ιδανικά. Ήθελα να έχει πιθανότητες να κρατήσει πολύ. Καμία φορά όσο μεγαλώνεις, τα πράγματα τα βλέπεις περισσότερο με τη λογική και λιγότερο με το συναίσθημα».

Η Βαλεντίνη Παπαδάκη παραδέχτηκε πως με τον σύζυγό της συναντήθηκαν την κατάλληλη στιγμή, καθώς υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους: «Ήταν το timing πολύ σωστό. Σε μια άλλη φάση της ζωής μου μπορεί να μην μπορούσα να εκτιμήσω αυτό που είναι ο Κώστας και αυτό που έχει να δώσει».

