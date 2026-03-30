Κώστας Μακεδόνας για Μαρινέλλα: Ήταν σαν μάνα με όσους συνεργαζόταν, νοιαζόταν, ήθελε να είναι όλα καλά

Ο χώρος της μουσικής είναι φτωχότερος μετά τον θάνατο της, καθώς η Μαρινέλλα ήταν μία από τις σπουδαιότερες Ελληνίδες ερμηνεύτριες. Πλήθος καλλιτεχνών, που συνεργάστηκαν μαζί της, την αποχαιρέτησαν δημοσίως και μίλησαν για τον εξαιρετικό της χαρακτήρα. Ο Κώστας Μακεδόνας εξήγησε γιατί ήταν «μάνα» για όλους και αποκάλυψε ότι είχε εξαιρετικό χιούμορ.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε τη Δευτέρα (30.03.2026) στην εκπομπή «Live You» και αναφέρθηκε στη Μαρινέλλα με λόγια εκτίμησης και αγάπης. Μάλιστα, ο Κώστας Μακεδόνας υπογράμμισε ότι είχε το παρατσούκλι «μάνα» γιατί νοιαζόταν για όλους και όλα.

«Η Μαρινέλλα ήταν σαν μάνα με όσους συνεργαζόταν. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήθελε μόνο να προστατεύσει τον εαυτό της στη δουλειά, δεν νοιαζόταν δηλαδή για το πώς θα είναι η δική της παρουσία σε έναν χώρο, σε μια συναυλία, σε ένα μαγαζί, ήθελε να είναι όλα καλά και όλοι καλά. Γι’ αυτό είχε αυτό το παρατσούκλι “μάνα”. Γιατί ήταν πραγματικά ο άνθρωπος που φρόντιζε για τα πάντα. Για τα πάντα, όμως, δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσει κάτι στην τύχη του», είπε ο Κώστας Μακεδόνας.

«Ξεχώριζα σε εκείνη τη φοβερή εργατικότητά της ακόμα και σε αυτή την ηλικία. Είχε φοβερή εργατικότητα, σαν να προσπαθούσε να ξεκινήσει την καριέρα της τώρα. Δούλευε πιο σκληρά από ό,τι κάποιοι που ξεκινάνε τώρα την καριέρα τους. Και επίσης το συγκλονιστικό της χιούμορ.

Εγώ με τους ανθρώπους που έχουνε χιούμορ, δένομαι πάρα πολύ. Είναι κάτι που αγαπώ πολύ στους ανθρώπους, στους φίλους μου, στους συνεργάτες μου, είναι κάτι που το θέλω να υπάρχει και η Μαρινέλλα ήτανε απίστευτη σε αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος έξω καρδιά, αλλά ένας άνθρωπος πάρα πολύ εργατικός. Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να το διανοηθεί κανείς, νοιαζότανε για τα πάντα. Δεν υπήρχε περίπτωση να εμφανιστεί κάπου και να μην έχει τσεκάρει τα πάντα πριν έρθει ο κόσμος», δήλωσε ακόμα ο Κώστας Μακεδόνας για τη Μαρινέλλα.

«Ήταν συγκλονιστικό αυτό που έκανε πάνω στη σκηνή, ήταν μαγικό. Δεν υπήρχε περίπτωση να είναι στη σκηνή η Μαρινέλλα και να γυρίσεις το βλέμμα σου κάπου αλλού. Δεν υπήρχε αυτή η περίπτωση», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο Κώστας Μακεδόνας.