Κώστας Κόκλας: Η γενιά που ασχολήθηκε με την τηλεόραση είναι αυτή που έχει γεμάτα τα θέατρα τώρα

Η γενιά των ηθοποιών που ασχολήθηκαν από πολύ νωρίς με την τηλεόραση είναι αυτή, σύμφωνα με τον Κώστα Κόκλα, που τώρα πια γεμίζει τα θέατρα. Παρόλα αυτά, όταν ο ίδιος φοιτούσε σε δραματική σχολή, οι καθηγητές του υποστήριζαν πως μόνο στη θεατρική σκηνή και όχι στο τηλεοπτικό πλατό θα εκπαιδευτούν επαρκώς.

«Οι δάσκαλοί μας, μας έλεγαν να αφοσιωθούμε στο θέατρο, γιατί η τηλεόραση δεν θα σε κάνει καλό ηθοποιό. Με τα χρόνια αποδείχθηκε ότι αυτή η γενιά που ασχολήθηκε με την τηλεόραση είναι αυτή που έχει γεμάτα τα θέατρα τώρα. Ήταν μια άλλη φιλοσοφία, μια άλλη εποχή», είπε ο Κώστας Κόκλας στην εκπομπή «Breakfast@Star», την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός εξέφρασε την ελπίδα να δικαίωσε τους σκηνοθέτες που τον εμπιστεύτηκαν. «Αν σε έχει εμπιστευτεί ένας σκηνοθέτης, είναι ανέντιμο να σταματήσει να σε εμπιστεύεται μετά. Ευτυχώς, εγώ είχα αγάπη από αυτούς τους ανθρώπους και προσπάθησα κι εγώ να τους βγάλω ασπροπρόσωπους», πρόσθεσε.

Μεταξύ άλλων, σημείωσε πως οι συνθήκες, που επικρατούν στην τηλεόραση, ήταν πάντα επισφαλείς: «Πρέπει να αποδεχτώ ότι τελείωσε η σειρά “Καλά θα πάει κι αυτό” στην ΕΡΤ, έτσι είναι η δουλειά μας. Πάντα ήταν αβέβαιο το κλίμα στην τηλεόραση. Σε φιλοξενεί όσο έχει οικονομικό ενδιαφέρον γι’ αυτή, είναι μπίζνα», τόνισε.