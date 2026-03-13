MENOY

Κώστας Καραφώτης για την κόρη του: “Είναι υπέροχη η ζωή στο σπίτι με το νέο μέλος της οικογένειας”

THESTIVAL TEAM

Το πρώτο διάστημα με την κόρη του στο σπίτι περιέγραψε ο Κώστας Καραφώτης, αναφέροντας ότι η ζωή με το νέο μέλος της οικογένειάς τους είναι υπέροχη.

Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του, Κάτια Μάνου, έγιναν για πρώτη φορά γονείς στις 27 Ιανουαρίου, με τον ίδιο να περιγράφει τα συναισθήματά του μέσω δηλώσεων που έκανε στην κάμερα του «Happy Day».

Ο Κώστας Καραφώτης αναφέρθηκε στις πρώτες ημέρες στο σπίτι με τη σύζυγό του και τη νεογέννητη κόρη τους, περιγράφοντας τη νέα καθημερινότητα της οικογένειας, ενώ μίλησε και για την εμπειρία του τοκετού, καθώς ήταν μέσα στην αίθουσα.

Όπως είπε: «Είναι υπέροχη η ζωή στο σπίτι με το νέο μέλος της οικογένειας. Είναι όπως είναι με κάθε νέο μέλος. Με δυσκολίες, με αϋπνίες, αλλά όλα καλά. Δεν είμαι χαζομπαμπάς και είναι και νωρίς ακόμη, ξέρεις, το παιδί είναι ημερών ακόμη, αλλά νομίζω ότι όσο μεγαλώνει, τείνω να γίνω να ξέρεις. Φυσικά και ήμουν μέσα στη γέννα. Ήθελα να είμαι, αλλά το είχαμε συζητήσει και ήταν δική μου απόφαση και το ήθελα πάρα πολύ. Έχουμε αποφασίσει το όνομα, αλλά δεν το λέμε».

Κώστας Καραφώτης

