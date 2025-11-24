Κώστας Καραφώτης για την εγκυμοσύνη της συζύγου του: “Διανύει τον όγδοο μήνα, θα είμαι μέσα στον τοκετό”

Στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της βρίσκεται η σύζυγος του Κώστα Καραφώτη, Κάτια Μάνου, με τον τραγουδιστή να αναφέρεται στον επικείμενο τοκετό, δηλώνοντας ότι θα βρίσκεται μέσα στη διαδικασία.

Το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί και σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι το φύλο του μωρού είναι κορίτσι.

Μιλώντας στην κάμερα του «Buongiorno» τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, ο Κώστας Καραφώτης εξέφρασε τα συναισθήματά του λίγο πριν γίνει πατέρας, τονίζοντας ότι βιώνει με χαρά όλη την περίοδο της κύησης, αναγνωρίζοντας ωστόσο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εγκυμονούσα σύζυγός του.

Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Η σύζυγος μου διανύει τον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της, οπότε έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος. Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα, για εκείνη δεν ξέρω. Είναι πιο δύσκολο προφανώς. Το φύλο του μωρού μας είναι κοριτσάκι. Τον νονό τον έχουμε βρει, αλλά το όνομα του μωρού όχι. Μπορεί να διαλέξουμε και κάτι διαφορετικό, από τα ονόματα των γονιών μας, αλλά αυτά γίνονται με συζήτηση. Θα είμαι μέσα στον τοκετό».

