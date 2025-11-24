MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Κώστας Καραφώτης για την εγκυμοσύνη της συζύγου του: “Διανύει τον όγδοο μήνα, θα είμαι μέσα στον τοκετό”

|
THESTIVAL TEAM

Στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της βρίσκεται η σύζυγος του Κώστα Καραφώτη, Κάτια Μάνου, με τον τραγουδιστή να αναφέρεται στον επικείμενο τοκετό, δηλώνοντας ότι θα βρίσκεται μέσα στη διαδικασία.

Το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί και σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι το φύλο του μωρού είναι κορίτσι.

Μιλώντας στην κάμερα του «Buongiorno» τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, ο Κώστας Καραφώτης εξέφρασε τα συναισθήματά του λίγο πριν γίνει πατέρας, τονίζοντας ότι βιώνει με χαρά όλη την περίοδο της κύησης, αναγνωρίζοντας ωστόσο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εγκυμονούσα σύζυγός του.

Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Η σύζυγος μου διανύει τον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της, οπότε έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος. Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα, για εκείνη δεν ξέρω. Είναι πιο δύσκολο προφανώς. Το φύλο του μωρού μας είναι κοριτσάκι. Τον νονό τον έχουμε βρει, αλλά το όνομα του μωρού όχι. Μπορεί να διαλέξουμε και κάτι διαφορετικό, από τα ονόματα των γονιών μας, αλλά αυτά γίνονται με συζήτηση. Θα είμαι μέσα στον τοκετό».

Δείτε το βίντεο

Κώστας Καραφώτης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 2 ώρες πριν

Αντέδρασε ο Απόστολος Γκλέτσος: Έρχεσαι πρωί πρωί να με ρωτήσεις γι’ αυτό;

ΕΠΙΣΤΗΜΗ 3 ώρες πριν

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΑΠΘ: Θωρακίζεται η ασφάλεια των αρτοσκευασμάτων με νέο εργαστηριακό έλεγχο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Χιμένεθ: Στο γκολ του Ζίνι κάναμε ένα λάθος και αυτό μας κόστισε

ΧΑΛΑΡΑ 15 ώρες πριν

Ιταλία: Αυτό είναι το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στον κόσμο – Έχει ύψος 750 μέτρα και πλάτος 450

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Μπακογιάννη: Στο κόμμα του ο Τσίπρας θα λέει “εγώ είμαι ο αρχηγός, όποιος έχει άλλη άποψη η πόρτα είναι εκεί”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 46 λεπτά πριν

Λουτράκι: Αναστάτωση και στο νέο σχολείο όπου μεταφέρθηκε η δασκάλα μετά την καταγγελία στον 6χρονο