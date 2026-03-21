Κώστας Φραγκολιάς για Μαρία Σολωμού: Εγώ δεν έχω παιδιά ούτε έχω παντρευτεί, οπότε θα είμαι προβληματικός

Ο Κώστας Φραγκολιάς παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα, το μεσημέρι του Σαββάτου, για το πρόγραμμα του Alpha.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, το γνωστό μοντέλο μίλησε τόσο για την τοξικότητα στις συντροφικές σχέσεις όσο και για την περιβόητη δήλωση της Μαρίας Σολωμού για τους πενηντάρηδες, άγαμους άνδρες.

Ειδικότερα, ο Κώστας Φραγκολιάς σημείωσε χαρακτηριστικά πως “φαντάζομαι ότι υπάρχει κακοποίηση και από γυναίκες προς άντρες. Στην παράσταση που είχαμε τώρα, κάτι τέτοιο προβάλαμε. Ότι υπάρχει . Με διαφορετικό ίσως τρόπο, ίσως όχι τόσο βίαιο, αλλά υπάρχει. Ευτυχώς δεν έχω βρεθεί σε τοξική σχέση”.

“Θεωρείς ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά; Αν το ‘λεγε ένας άντρας για μια γυναίκα, θα υπήρχαν άλλες αντιδράσεις” τόνισε, ακόμα, το μοντέλο για την δήλωση της γνωστής ηθοποιού.

“Μπορεί να είμαστε προβληματικοί εμείς. Εμείς που δεν έχουμε στενοχωρήσει οικογένειες, παιδιά, σκυλιά, γατιά. Μπορεί εκείνος ο δρόμος να είναι ο σωστός. Εγώ δεν έχω παιδιά, οπότε θα είμαι προβληματικός. Ούτε έχω παντρευτεί άρα πάλι προβληματικός. Σταθερές σχέσεις έχω κάνει, οπότε είμαι λίγο προβληματικός, μάλλον” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Κώστας Φραγκολιάς στο μαγκαζίνο της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha.