Κώστας Φραγκολιάς: Έχω την παραξενιά μου, θα προχωρήσω σε γάμο αν μεγαλώσει η οικογένεια

Ο Κώστας Φραγκολιάς μίλησε στην κάμερα του «Ραντεβού το ΣΚ» και αναφέρθηκε στις επαγγελματικές του φιλοδοξίες, αλλά και στη νέα καθημερινότητά του μετά τον χωρισμό.

«Το όνειρό μου είναι να πρωταγωνιστήσω σε ένα σίριαλ. Μπορεί να με έχουν ταυτίσει με την παρουσίαση και γι’ αυτό να μη γίνεται κάποια πρόταση», δήλωσε ο ηθοποιός.

«Είμαι 50 και μπάκουρος, είμαι δύσκολος κι εγώ», είπε ο Κώστας Φραγκολιάς. «Αν δεν πετύχει το κοτόπουλο το κοκκινιστό με τα μακαρόνια, υπάρχει πρόβλημα. Νοικοκυρά δεν τη θέλω, ελεύθερη είναι να κάνει ό,τι θέλει. Μαγειρεύω βέβαια κι εγώ, αλλά οποιοσδήποτε θα μπει σε ένα σπίτι και θα έχει τις ωραίες μυρωδιές φαγητού, δεν θα είναι όμορφο και ωραίο;»

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής και ηθοποιός είπε: «Έχω την παραξενιά μου, θα προχωρήσω σε γάμο αν μεγαλώσει η οικογένεια. Από τη στιγμή που δεν προέκυψε, δύσκολο να κάνεις και το επόμενο βήμα. Δική μου παραξενιά είναι. Μπορεί πρώτα να έρθει το ένα και μετά το άλλο. Μου αρέσει η μοναχικότητα, μετάβαση στο είμαι ξανά μπάκουρος, εγώ και η γάτα μου».

