Κώστας Δόξας: Τα παιδιά μας να είναι καλά, μακριά από μικροπρέπειες, κακίες και πράγματα που τα βλάπτουν

THESTIVAL TEAM

Στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» έκαναν δηλώσεις ο Κώστας Δόξας και η Μαίρη Αργυριάδου, αμέσως μετά το τέλος του J2US.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του.

«Ξεχώρισα το Ferto του Ακύλα. Θα τους το φέρουμε και νομίζω ότι θα πάμε καλά», είπε αρχικά για τη Eurovision ο Κώστας Δόξας.

Ο Κώστας Δόξας είπε στη συνέχεια: «Θα πω ότι είναι σαν μια κακή εκπαίδευση στη ζωή (το δικαστήριο). Το πιο σημαντικό στην πορεία αυτή είναι τα παιδιά μας να είναι καλά και να τους δίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ό,τι καλύτερο έχουμε. Μακριά από μικροπρέπειες, κακίες και πράγματα που τα βλάπτουν».

Κώστας Δόξας

