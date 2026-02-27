Ο Δόξας πήγε να δείξει στον αέρα βίντεο της κόρης του να κλαίει, “μην το κάνεις” του φώναζε ο Λιάγκας

Στον αέρα του Πρωινό την Παρασκευή εκτυλίχθηκε ένα απίστευτο περιστατικό με καλεσμένο τον Κώστα Δόξα, δύο ημέρες μετά την καταδικαστική απόφαση του Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της πρώην συζύγου του.

Ο Γιώργος Λιάγκας έμεινε άφωνος όταν ο τραγουδιστής έπαιξε από το κινητό του ένα ηχητικό, στο οποίο, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, φαινόταν ότι το παιδί του είχε υποστεί τιμωρία επτά ωρών από τη μητέρα του.

Ο Γιώργος Λιάγκας αντέδρασε αμέσως λέγοντας: «Όχι, όχι! Μην το κάνεις! Μην το κάνεις Κώστα! Σε παρακαλώ! Κόψτε τον ήχο! Κόφτο, κόφτο! Παιδιά σας παρακαλώ πολύ! Κόψτε τον ήχο σας παρακαλώ πολύ! Μη μου το κάνεις τώρα».



Λίγα λεπτά αργότερα, ο Κώστας Δόξας σηκώθηκε από τη θέση του δείχνοντας το κινητό του στον Γιώργο Λιάγκα. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του τραγουδιστή ήταν φωτογραφίες όπου το παιδί του ήταν χτυπημένο, ενώ όπως ο ίδιος είπε στη συνέχεια, υπήρχαν και φωτογραφίες όπου ερωτοτροπούν με τη πρώην σύζυγό του ενώ τον έχει καταγγείλει.

Ο Γιώργος Λιάγκας, σε απόγνωση, του ζήτησε να καθίσει στη θέση του, αναφέροντας: «Κώστα μη μου το κάνεις αυτό, δεν θέλω να το δω. Σε παρακαλώ πολύ! Κώστα μου δεν θα δω το κινητό σου, μη μου το κάνεις αυτό. Δεν θα το δω, ούτε θα κάνω show τηλεοπτικό. Κάτσε σε παρακαλώ! Μου λες πράγματα που δεν είναι ούτε για σένα τιμητικά, ούτε για την πρώην σύζυγό σου και δεν με ενδιαφέρει οι δυο σας, με ενδιαφέρει το παιδί.. Δεν μπορώ να κάνω τέτοια πράγματα, λύστε τα μεταξύ σας».



Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και πριν περάσει στο επόμενο θέμα, ο Γιώργος Λιάγκας είπε απευθυνόμενος στους τηλεθεατές:

«Επιτρέψτε μου, επειδή είμαι αναστατωμένος, ήταν από τις πιο δύσκολες τηλεοπτικές μου στιγμές ο χειρισμός της συνέντευξης αυτής. Είμαι κι εγώ ταραγμένος πολύ, δεν περίμενα να ακούσω αυτά που άκουσα. Αισθάνθηκα πραγματικά άβολα όταν πήγε να δείξει ή να ακουστούν κάποια πράγματα που αφορούσαν στο παιδί, προσπάθησα να τα κόψω, ελπίζω να μην ακούστηκε στον αέρα κάτι. Ελπίζω να γίνουν όλα για το καλό του παιδιού και μόνο αυτό».